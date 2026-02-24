NBA｜雲班耶馬力壓根寧咸　馬刺114：103挫龍頭活塞　助雷霆登頂

【NBA】馬刺今在「法國怪物」雲班耶馬（Victor Wembanyama）轟21分、17籃板、6封阻的全能數據帶領下，以114：103終結活塞5連勝，助雷霆隊登上聯盟龍頭。



雲班耶馬禁區力壓活塞狀元根寧咸（Cade Cunningham），活塞全場106次出手僅命中40球，投籃命中率僅37.7%創下本季最低，根寧咸26投僅5中，雖拿下16分、6籃板、10助攻，但整體效率遠不如對手。

美國籃球記者史比斯（Marc J. Spears）指出除雲班耶馬的個人發揮外，馬刺擁有的進攻武器之多，讓對手防不勝防，除了華素爾（Devin Vassell）和祖利安尚柏尼（Julian Champagnie）的外線火力外，卡素（Stephon Castle）也有16分、11助攻，馬刺也豪取9連勝。

上半場雙方激烈拉鋸，第2節還爆發衝突，根寧咸推倒卡素，隨後馬刺基爾頓莊遜（Keldon Johnson）上前推了根寧咸，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）也介入，最終基爾頓莊遜與杜倫各吃一次技術犯規，馬刺以57：55微幅領先進入下半場。

下半場馬刺加強防守，讓活塞只得20分，並在第4節把優勢擴大至15分，反觀活塞三分球火力不足無力回天，但目前活塞仍以42勝14負位居東岸第1。

馬刺9連勝是球隊自2018至19賽季以來最佳，值得一提的是，雲班耶馬完成了生涯對戰其他29隊均送出封阻的紀錄。

