NBA｜積倫莊遜6分鐘傷退　古明加大爆發率鷹隊以119：98輕取巫師

【NBA】勇士前鋒古明加（Jonathan Kuminga）被交易到鷹隊後，今轉隊首秀替補上場24分鐘就狂轟全場最高27分創本季個人新高，率隊以119：98輕取巫師。



鷹隊當家球星積倫莊遜（Jalen Johnson）此役只打了6分鐘便因傷退場，僅拿下5分、3籃板，在古明加的帶領下，鷹隊打出團隊攻勢，最多一度領先38分。

23歲的古明加在2021年選秀獲勇士青睞，初期出賽機會不少，但之後上場時間不穩定，甚至被排除在輪換陣容外，今年交易截止日前他與畢地希特（Buddy Hield）被送至鷹隊。

鷹隊考量古明加的傷勢，直到今天才讓他亮相，古明加首節4投3中拿下7分，打完半場鷹隊就以60：43領先17分，第3節古明加火力全開，5投5中單節狂轟18分，擴大優勢至36分之差，末節提前進入垃圾時間，最後鷹隊輕鬆帶走2連勝。

古明加全場繳出27分、7籃板、4助攻和2抄截的全能數據，積倫莊遜首節受傷後就沒回到場上，球隊宣布他左髖屈肌拉傷，傷勢尚不明朗。而巫師全隊進攻低迷，萊利（Will Riley）貢獻18分，新秀佐治（Kyshawn George）拿下11分。

巫師雖透過交易換來崔楊格（Trae Young）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）組成雙核心，但兩人目前都因傷未能出賽，崔楊格轉隊後首次重返亞特蘭大，只能穿便服觀戰，向全場球迷揮手致意，目前巫師戰績已滑落至16勝41敗，位居東岸倒數第3。

