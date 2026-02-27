籃球世界盃預賽｜中國男籃半場落後14分　下半場藉3分雨反勝日本

2027年男籃世界盃亞洲區預選賽第三輪比賽中，中國男籃周四（26日）在作客以87：80逆轉戰勝日本，取得今屆世預賽小組賽的首場勝利。



前兩輪比賽，中國隊發揮失常，在主客場兩回合被韓國「雙殺」，在小組中僅以得失分差的優勢力壓中華台北。今輪作客日本，中國隊已不容有失。在正選陣容上，中國今場比賽派出了趙睿、朱儁龍、胡金秋、賀希寧、王浩然，從西班牙趕回國家隊的留洋球員余嘉豪則在後備席上待命，而此前的主力後衛胡明軒今場比賽意外落選大名單。

+ 11

比賽展開後，日本即強攻，一上來就打出一段6：0的攻勢，中國由趙睿突破上籃開紀錄。隨後兩隊陷入拉鋸戰，中國始終未能將分差拉近。首節比賽，中國以11：21落後日本10分。第二節比賽，中國狀態仍然不佳。日本隊憑外投接連得分，雙方分差一直維持在10分以上。上半場結束，中國以33：47落後對手14分，局勢十分不利。

進入下半場，中國隊如夢初醒找回了得分手感。廖三寧、賀希寧先後爆發頻以外投得分，帶領中國打出一波13：0的得分高潮。隨後雙方再度陷入僵局，關鍵時刻高詩岩命中三分球，將比賽扳平49：49。隨後中國攻勢不減，接連命中三分球。第三節比賽結束，中國以58：56反超日本2分。

最後一節比賽，場上局面進入白熱化。雙方你來我往相繼得分，中國憑藉籃板球的主動權，始終保持着微弱的領先優勢。戰至中段，胡金秋在內線連續得分，中國逐漸將分差拉開。比賽還剩不到一分鐘時，廖三寧成功上籃，為中國將領先優勢擴大到雙位數。最後時刻，場上接連出現爭議判罰，中國球員胡金秋被吹違體犯規，主教練郭士強領到技術犯規。不過中國還是成功地將勝局保持到了最後，以87：80拿下了這場關鍵的比賽。

目前積分榜，小組前三可出線下一輪。（FIBA世界盃亞洲區預選賽官網）

下一輪比賽，中國隊將於3月1日在菲律賓中立場與中華台北對撼。

