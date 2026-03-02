NBA｜當錫勒邦占士聯手發威轟52分　湖人128：104大勝帝王

【NBA】洛杉磯湖人今日（2日）坐鎮主場迎戰薩克拉門托帝王。面對近期深陷連敗泥淖、戰績墊底的帝王，湖人開賽便火力全開。



史馬特（Marcus Smart）與勒邦占士（LeBron James）連線帶動氣勢，當錫（Luka Doncic）首節獨取12分，迅速拉開雙位數差距，首節結束就以36：18領先，最終以128：104大勝24分，豪取二連勝，戰績提升至36勝24負，持續緊追西岸前半版。

當錫全場出賽29分鐘，16投10中高效攻入28分、5籃板、9助攻，第三節再轟13分並命中超高難度三分，徹底瓦解帝王反撲氣勢。本季罰球數也正式突破500次，成為聯盟首位達標球員。

連續兩場上陣的勒邦占士下半場全面接管比賽，末節連拿10分讓勝負提前定調，全場繳出24分、5助攻、2偷球，三分球4投3中；他在湖人生涯總助攻數也超越戴歷夏巴（Derek Harper），升至隊史第五位。

此外，近期在防守端備受質疑的艾頓（Deandre Ayton）此役展現侵略性，18分鐘內6投6中攻下12分，另有4籃板、2偷球、1封阻，攻防兩端皆有貢獻。季中補強的簡納特（Luke Kennard）持續扮演後備殺手，投進3記三分增添11分，加盟後繳出「65%+46%+91%」的高效命中率，穩定提升湖人替補戰力。

