NBA｜基捷斯阿歷山大連續127場得分20+　破張伯倫記錄領雷霆反勝

雷霆周五（13日）主場迎戰塞爾特人一戰中，去年帶領球隊奪冠並成為總決賽MVP的基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）憑藉第三節中段一記標誌性的中距離命中，達成連續127場比賽得分20分以上，一舉打破傳奇巨星張伯倫（Wilt Chamberlain）連續126場得分20+的紀錄，成為NBA歷史連續砍20+第一人。



雷霆這一戰迎來賀格倫（Chet Holmgren）復出。塞爾特人兩大球星泰譚（Jayson Tatum）和戴歷韋特（Derrick White）都缺陣。基捷斯阿歷山大在首節表現穩健，頻繁製造殺傷，他打滿12分鐘，3投2中，三分2中1、罰球6中5拿到10分1籃板2助攻1偷波2封阻。塞爾特人首節28：27領先。

第二節前半段，塞爾特人趁着基捷斯阿歷山大在場下休息打出進攻小高潮，一度以43：31領先12分。基捷斯阿歷山大重新上場後內突外投連續得分，將比分追到56平。綠軍憑藉比查特（Payton Pritchard）的三分球命中，上半場結束，塞爾特人59：56領先雷霆。

基捷斯阿歷山大在上半場7投5中，三分球3中2，罰球6中5，得到17分3籃板4助攻2偷波2封阻。

第三節還剩7分48秒，基捷斯阿歷山大製造加爾沙（Luka Garza）犯規，兩罰全中，得分來到19分。基捷斯阿歷山大隨後中投命中，個人得分來到21分，從而超越了張伯倫。

最終，憑藉賀格倫的罰球準絕殺，雷霆以104：102反勝塞爾特人。基捷斯阿歷山大全場得到35分6籃板9助攻2偷波3封阻。

