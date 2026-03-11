NBA｜熱火中鋒艾迪巴約獨取83分　超越高比成史上單場得分第二高

邁阿密熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo），周二在主場擊敗華盛頓巫師一役，個人狂取83分，超越高比拜仁（Kobe Bryant）寫下81分歷史第二紀錄，單場得分僅次遠古年代名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分。

不過，由於熱火在大幅領先下仍不斷利用犯規戰術停鐘，同時不斷「餵波」助艾迪巴約以罰球得分，大有明顯擦數據之嫌，賽後不少球迷指這個紀錄含金量遠遜高比的81分。



高比拜仁在2006年替湖人上陣對速龍時攻入81分，至於張伯倫則在1962年對紐約人時寫下100分紀錄。

熱火中鋒艾迪巴約單場攻入83分，超越高比拜仁81分紀錄，成史上單場得分第二高。（Getty Images）

艾迪巴約賽前今季最高得分的比賽，是在1月不敵拓荒者一役，攻入32分，但他今場在首節已經驚人地取得31分，16射10中包括5球三分，之後三節也持續將得分推高，而第4節突破61分後，已令他超越勒邦占士，成為熱火隊史單場最高得分球員。

熱火教練史普斯查（Erik Spoelstra）在艾迪巴約取得83分正式超越高比後將他換下，讓他接受球迷鼓掌致敬。（Getty Images）

在比賽進入「垃圾時間」下，艾迪巴約隊友就不斷「餵波」給他，同時他亦靠博罰球不斷得分，在最後1分37秒追平了高比的81分紀錄，然後再於比賽剩餘1分16秒時，射入兩個罰球，正式成為NBA史上單場第2高分球員，而熱火教練史普斯查（Erik Spoelstra）此時將他調離場，讓他接受球迷鼓掌致敬。

艾迪巴約最終上陣42分鐘，43射20中、當中包括7球三分球，但能夠取得如此高分，罰球是佔最大比例，43射36中，也助熱火以150：129大勝巫師。

熱火艾迪巴約單場攻入83分成史上第二人，惟全隊在大幅領先仍施犯規戰術，被外界指紀錄實為全隊「製造」出來。（Getty Images）

儘管艾迪巴約今場罰球能43罰36中，也算是穩定表現，但他在第四節拿下的21分中，就有14分是靠罰球取得，其中包括兩次And-1，與高比當年攻入81分時，單場僅28罰18中，且湖人在上半場還雙位數落後對手，是在高比領軍下於最後兩節全力反撲，對手亦全力阻止他得分的「真材實料」對決相比，艾迪巴約今天的83分紀錄，倒不如說是在教練團與整個團隊的協助下共同製作而成，「含金量」實難以與高比相提並論。