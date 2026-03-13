籃球｜「魔獸」侯活退役　NBA生涯18年　2020年偕湖人奪總冠軍

曾到台灣掀起魔獸旋風的NBA巨星「魔獸」懷特侯活（Dwight Howard），雖然已經久久沒有出現在職業賽場，但他直到美國時間周四（12日）才在社群平台上正式宣布，自己將卸下球員身分退役。



侯活今天在社群平台發文：

今天早上醒來，發現這個月的12號，我覺得是時候從『超人』這個角色向前邁進了！……現在我要脫下披風，從所有籃球活動中退休，把更多時間投入到我的家人，以及回饋世界各地的社區。我知道有些人可能會想：『我以為他早就退休了？』但其實沒有……是這項運動讓我退休的！



侯活表示，其實「仍然還有能力為籃球付出更多」，但退休之後，他希望把自己多年累積的經驗傳承給下一代球員；他也提到，雖然自己沒有得到所謂的「告別巡迴」，但未來他會在每個月的12號到不同城市旅行，隨機做一些善行，帶給大家笑容。

+ 6

長達18年的NBA生涯中，侯活曾效力7支球隊，入選8次NBA全明星賽、8次NBA最佳陣容和3次NBA年度最佳防守球員等殊榮，也曾在2020年隨洛杉磯湖人奪下NBA總冠軍。

侯活自2022年賽季結束後就沒有回到NBA舞台，不過他之後曾赴海外打球，到台灣打過桃園永豐雲豹，掀起魔獸旋風。

相關閱讀：NBA｜傳奇控衛基斯保羅宣告退役 結束21年職業生涯

+ 10

延伸閱讀：

WBC/台灣隊長陳傑憲手指骨裂 今赴醫院檢查、治療

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】