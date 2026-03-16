NBA｜36歲老將迪洛桑轟41分11助攻　榜尾戰帝王116：111險勝爵士

薩克拉門托帝王今日（16日）在主場以116：111擊敗猶他爵士，帝王明星前鋒迪洛桑（DeMar DeRozan）先發出賽38分鐘，21投11中、三分球3投1中、罰球21投18中，豪取41分、4籃板、11助攻與3次偷波，不僅完成生涯第27場40分比賽，也是個人生涯第2次達成單場40分、10助攻的表現。



36歲又220天的迪洛桑更寫下歷史紀錄，成為NBA史上單場至少攻下40分、10助攻年紀最大的球員。原先紀錄由夏登（James Harden）保持，當時為36歲又80天。統計顯示，迪洛桑與夏登也是NBA史上僅有二人能在36歲之後仍能單場繳出40分、10助攻的球員。

+ 4

帝王靠着這場勝利拿下2連勝，近5戰更取得4勝，不過整體戰績仍以18勝51敗暫居西岸墊底。生涯曾6度入選明星賽的迪洛桑去年球季轉戰帝王，本季至今67場全數先發，場均上場31.8分鐘，繳出18.5分、3籃板、3.9助攻與1.1偷波的成績。

相關閱讀：NBA｜基捷斯阿歷山大連續127場得分20+ 破張伯倫記錄領雷霆反勝

+ 2

延伸閱讀：

NBA/史上第一紀錄險中斷！雷霆一哥亞歷山大：我只在乎是否贏球

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】