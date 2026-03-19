NBA湖人124：116再贏火箭　當錫轟40分末節入關鍵三分波奠定勝局

【NBA】香港時間周二（17日）湖人客場拿下火箭後，雙方今天繼續在火箭主場迎來對決。本場比賽陣容最大不同就是火箭有艾柏朗辛根（Alperen Sengun）復出。



湖人首節35：26領先火箭。像過往比賽一樣，第一節的湖人和關鍵時刻的湖人都很猛。當錫（Luka Doncic）第一節常規操作打滿12分鐘，投籃9中4，三分球6中3，罰球5中2，拿到13分3籃板3助攻1偷波的數據，正負值+9。而勒邦占士（LeBron James）打了8分鐘3投3中，拿到8分1偷波，正負值+5。

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今天的勒邦占士多次上演入樽好戲，偷波入樽、無球走位後接波完成入樽，好像回到了巔峰期一樣。據統計勒邦占士本賽季至今出戰48場比賽，目前已經入樽72次，超過上賽季的70場71入樽。

半場湖人繼續領先67：55。當錫第二節放緩節奏，單節僅得到5分，半場獲得18分6籃板6助攻。勒邦占士第二節單節拿下10分，半場18分2籃板，而狀態回歸的艾頓（Deandre Ayton）半場12分2籃板1助攻。但是三核心之一的李維士（Austin Reaves）今天手感依舊不好，半場只得到4分4助攻。

火箭這邊杜蘭特（Kevin Durant）半場僅僅獲得2分4籃板2助攻，阿門（Amen Thompson）14分6籃板3助攻、伊臣（Tari Eason）10分6籃板、史密夫（Jabari Smith Jr.）10分3籃板3助攻、艾柏朗辛根10分2籃板3助攻、謝柏德（Reed Sheppard）6分1助攻2偷波。

第三節，上一場湖人沒有崩盤，今天第三節崩盤了。杜蘭特單節轟13分，湖人單節被火箭淨勝了15分，比分被反超。

第四節上來，湖人是落後狀態，當錫回來後兩個失誤，讓火箭佔據主動，加上火箭的籃板球有優勢。但是火箭的命中率太差，前場籃板球、空位三分、中距離投籃，本應該得分的，投失太多球。

隨後又一個回合，勒邦占士看對手投不進快速跑向前場，當錫看到後長傳找勒邦占士，勒邦占士準備上籃時，史密夫從後將勒邦占士拉下。這一次摔倒，勒邦占士遲遲沒有起來。不過直播畫面上看着史密夫動作較粗野有拉手，但沒打到臉，最終裁判判罰普通犯規。

隨後兩三分鐘，湖人幾次得分，在比賽還剩三分鐘直接反超4分。八村壘、勒邦占士連着完成兩個空中接力，當錫三分線外蝴蝶穿花又射進一個標誌性三分，湖人120：111，比賽還剩58.4秒，湖人直接殺死比賽（奠定勝局）。

最終全場比賽湖人124：116拿下比賽，當錫拿下40分9籃板10助攻（這也是當錫連着五場在火箭主場拿下至少35分），勒邦占士14投13中，獲得30分5籃板2助攻，艾頓16分4籃板，李維士14分3籃板8助攻。

火箭方面，杜蘭特18分6籃板4助攻，阿門26分11籃板4助攻，艾柏朗辛根27分4籃板10助攻，謝潑德11分，史密夫18分5籃板4助攻。

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