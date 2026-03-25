NBA｜保羅佐治25場禁賽正式完結　76人主將明日復出迎戰公牛

【NBA】費城76人球星保羅佐治（Paul George）的25場禁賽已經結束，他可以出戰明天76人對陣公牛的比賽！



保羅佐治表示：

「我身體狀態好多了。個人層面來說，真的為此感到興奮。這25場比賽的休整正是我身體需要的，讓它得以恢復、狀態回升。我現在感覺很棒。已經準備好出戰了。我感覺自己已經回到那個水準，能夠打出表現，成為核心、成為得分手。這就是我明天的比賽心態。」



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「我整個職業生涯都在說我也需要應對心理健康問題。我只是個普通人，那一刻我犯了錯。做職業運動員真的很磨人。我的身體沒達到自己想要的狀態，而因為身體沒處在應有的水準，外界又對我的表現抱有期待，這就是導致我當時做出那個糟糕決定的原因。」



保羅佐治表示服用違禁藥品與他膝蓋受傷導致的心理問題有關。（Facebook@NBA on ESPN）

「我不會透露具體細節，這更多屬於私人層面。只是當時的那個決定，時機實在太糟糕了。我向費城這座城市、我的家人、隊友以及球隊管理層道歉，向所有因這次禁賽受到影響的人致歉。」



我現在的目標就是，把最後這10場常規賽當成季後賽來打。帶着必須贏的心態去拼，以此穩住一個好的排名。我們目前的位置依然不錯。

NBA宣佈保羅佐治2月1日時，因違反聯盟禁藥政策將被禁賽25場，本賽季保羅佐治出戰27場，場均得到16分5.2籃板3.7助攻1.5偷波0.5封阻。

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