NBA｜當錫狂轟43分　湖人137：130挫溜馬　連續6場作客共5勝1敗

【NBA】洛杉磯湖人於周四（26日）作客對陣印第安納溜馬，在當家球星當錫（Luka Doncic）狂飆43分、7助攻與6籃板的表現帶領下，以137：130擊敗對手。



湖人近11場比賽豪取10勝，並以5勝1敗結束本次客場六連戰之旅，目前穩居西岸第三。此役當錫單節爆發創下多項隊史與聯盟紀錄，展現統治戰場的王者霸氣。

當錫上場手感不佳，射失最後追和三分，湖人以3分劣勢惜敗活塞。本場當錫迎來爆發。（路透社）

開賽後湖人展現志在必得的決心，首節當錫手感火燙，單節12投8中包含3記三分球狂轟21分，率隊打出45：28的強勢攻勢。

次節湖人持續施壓，領先幅度一度擴大至24分，半場結束時握有75：59的領先優勢。

儘管溜馬在末節由托平（Obi Toppin）帶動反擊，一度在比賽最後28秒追至6分差，但當錫關鍵時刻兩罰俱中穩住局勢，湖人最終有驚無險帶走勝利。

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當錫此戰上場37分鐘，30投15中轟下43分，達成連續11場比賽得分突破30分的里程碑，追平傳奇球星奧尼爾（Shaquille O'Neal）並列湖人隊史第五。此外，這也是他生涯第32次單節得分破20分，正式追平夏登（James Harden）並列歷史第三，僅次於高比拜仁（Kobe Bryant）與居里（Stephen Curry）。

目前當錫生涯累積60次40+表現，高居現役第五，且近三季共拿下30次單場至少40分，位居聯盟之首。

除了當錫的紀錄之夜，勒邦占士（LeBron James）也攻入23分、9籃板及9助攻的準大三元成績，其子邦尼（Bronny James）首節登場拿下4分並貢獻2次偷波。李維士（Austin Reaves）穩健繳出25分、8助攻，中鋒希斯（Jaxson Hayes）則在禁區貢獻21分、10籃板的雙十表現。溜馬方面全隊共8人得分上雙，以施亞琴（Pascal Siakam）20分最高，林赫特（Andrew Nembhard）則傳出生涯新高的19次助攻。

湖人今（26日）作客137：130挫溜馬，以5勝1負成績結束6連客之旅，目前穩居西岸第3。（路透社）

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