NBA｜速龍一度打出31：0攻勢刷新聯盟紀錄　8人得分上雙大勝魔術

【NBA】速龍主場139：87大勝魔術。賽前，速龍41勝32負排在東岸第5位，魔術39勝34負排在東岸第8位，看起來也沒有很大的差距，而且賽前恩格林（Brandon Ingram）臨時決定不打。



開場魔術還好好的，蘇傑斯（Jalen Suggs）外投連拿8分，魔術也是先取得20：14的領先，結果惡夢開始，首節後半段速龍轟出24：0領先到18分，第二節接着一波7：0，直接打出一個NBA歷史上最大的對手未得分攻擊波——31：0，期間魔術有8分鐘沒有得分，半場魔術18個失誤，分差就一度拉開到了30分開外。第三節速龍沒有停下腳步，直接打花比賽，末節早早領先50分，最終139：87大勝魔術。

最終速龍139：87大勝魔術。（Instagram@raptors）

速龍這場比賽可以說是從拆穿魔術到表演魔術，直接把魔術玩明白了。52分也刷新了魔術隊史輸波最大分差，此前是輸給過公鹿51分，時間是2021年11月。

速龍多點開花，RJ巴納特（R. J. Barrett）24分3籃板3助攻3偷波、班尼斯（Scott Wayne Barnes Jr.）23分5籃板15助攻3偷波、馬木基拉舒維爾（Sandro Mamukelashvili）19分4籃板3偷波、除此之外還有5人得分上雙，別忘了恩格林沒打。

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而魔術這邊則幾近崩潰。班查路（Paolo Banchero）更是力盡了，出場30分鐘僅14投中3，三分5中0，罰球4中3拿到9分5籃板3助攻5失誤，正負值-30。

班查路其實明星賽後的表現對比明星賽前是有好轉的，但時間線拉長來看，對比去年確實是在退步。賽季場均22.6分8.3籃板5.1助攻，看來不賴，但殺傷力不大，一直在三秒區外飄。

班查路本場得到9分5籃板3助攻5失誤，正負值：「-30」。（Getty images）

班查路現在有點出道即巔峰的感覺，新秀賽季打完進了美國隊，按理說給他的劇本也不應該是這樣的。現在感覺真有點雞肋了，更要命的是，他的大合同明年才開始。

班查路明年將開始他的首年頂薪合同，而明年魔術隊除了班查路的4150萬美元（約3.25億港元），還有華格那（Franz Wagner）的4175萬美元（約3.27億港元），班尼（Desmond Bane）的3944萬美元（約3.09億港元），加上蘇傑斯的3240萬美元（約2.54億港元），卡達（Wendell Carter Jr.）的1800萬美元（約1.41億港元）、艾錫（Jonathan Isaac）的1450萬美元（約1.14億港元）。

光這幾位就接近1.88億美元（約14.73億港元）了，球隊奢侈稅壓力巨大。而現在肉眼可見的魔術並沒有匹配他們奢侈稅壓力的表現。球隊高薪球員佔比大，低薪空間幾乎沒有。班查路再這樣玩下去，他的大合同很快就會變成燙手山芋，真要長點心了。

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