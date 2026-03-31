NBA｜東西岸榜首戰雷霆加時114：110險勝活塞　SGA狂轟47分

【NBA】在香港時間周二（3月31日）進行的東西岸榜首對決中，憑藉球星基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）攻入的47分，主場出戰的奧克拉荷馬雷霆歷在加時後以114：110險勝陣容不整的底特律活塞，得以維持西岸領先優勢。



活塞（54勝21負）今場傷兵滿營，隊內得分最高的五名球員都未上場。但他們仰賴着二次進攻得分上的巨大優勢（16：4），與衛冕冠軍緊咬比分。

基捷斯阿歷山大本場狂轟47分。（Getty Images）

客隊在末節還剩不到五分鐘時首次取得領先，雖然基捷斯阿歷山大連續兩次得手實現反超，但活塞以一波10：1的攻勢作出回應，手握97：90的領先。

然而基捷斯阿歷山大再次回擊，連得四分並送出關鍵助攻，幫助主隊將比賽拖進加時賽。

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加時賽中，基捷斯阿歷山大繼續發力。他在加時賽開始時就命中一記後撤步跳投，隨後在比賽還剩一分多鐘時助攻卡路素（Alex Caruso）命中底角三分，並在最後一分鐘內罰進六球，鎖定勝利。

卡路素命中底角三分後興奮慶祝。（Getty Images）

值得一提的是，基捷斯阿歷山大本場罰球25投21中，罰球次數創職業生涯第二高。

背靠背作戰的雷霆本場缺少了首發主力謝倫威廉斯（Jalen Williams）和夏頓史端（Isaiah Hartenstein），驚險迎來過去16場比賽中的第15場勝利。

雲班耶馬率馬刺緊追雷霆

臨近本賽季常規賽的尾聲，這場勝利對於想要鎖定西岸榜首的雷霆至關重要。因為同日雲班耶馬（Victor Wembanyama）狂砍41分和16個籃板，率領主場作戰的西岸次名聖安東尼奧馬刺以129：114戰勝芝加哥公牛，以一波九連勝繼續緊追雷霆。

目前落後兩個半勝場的馬刺還剩七場常規賽較量，而雷霆還有六場。

東岸第一的活塞雖然兩連勝遭終結，不過由於東岸第二的波士頓塞爾特人在同日以102：112不敵亞特蘭大鷹隊，活塞依然以四個勝場的優勢繼續在東岸領先。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】