NBA｜活塞一哥爆肺復出即交雙雙 根寧咸領軍137：111勝公鹿
撰文：中天新聞網
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底特律活塞一哥根寧咸（Cade Cunningham）在季末因氣胸意外缺陣後，今日對公鹿一戰正式復出。他先發上場26分鐘，11投6中攻下13分，並送出10次助攻、5籃板，幫助活塞以137：111輕取對手。
談到這段傷病經歷，根寧咸坦言與過往受傷截然不同，身體不僅虛弱，還伴隨全身痠痛與不安情緒。他特別感謝醫療團隊的照顧，表示是在醫護人員的協助下，才逐漸走出那段艱難且充滿壓力的復原過程。
NBA常規賽活塞以137：111擊敗公鹿：
對於因缺陣而無緣競爭年度獎項，根寧咸則展現成熟態度，理解聯盟希望球星盡可能出賽的立場，畢竟球迷付費進場觀賽，他也表示尊重相關規定。
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