NBA季後賽｜騎士上演驚天逆轉　加時賽反勝活塞　夏登化身救世主

【NBA季後賽】東岸季後賽第5戰上演驚天逆轉！騎士作客活塞主場進行「天王山之戰」，克服上半場8分落後以及第4節一度領先達9分的絕境，在加時賽以117：113險勝，系列賽3：2叫糊，這也是騎士本季季後賽首場客場勝利。



兩隊上半場一路拉鋸，活塞靠根寧咸（Cade Cunningham）進帳20分的帶領下，半場結束以60：52暫時領先。換邊後騎士展開逆襲，第3節在夏登（James Harden）三分球帶動下打出一波12：6攻勢，並接連命中三分球超前比分，三節結束反倒領先4分。

此役夏登狂轟30分8籃板6助攻帶隊取勝。（Getty Images）

NBA季後賽騎士117：113險勝活塞：

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戰局在第4節進入白熱化，活塞末節再度超車並一度擴大到9分領先。不料主隊隨後進攻當機，騎士莫比利（Evan Mobley）在最後關頭挺身而出連拿5分，並在罰球線上穩健取分，於終場前45秒將比分扳成103：103平手，硬是將比賽拖入加時。

加時賽雙方展開死鬥，騎士開局強勢打出4：0攻勢。前段手感冰冷的米曹（Donovan Mitchell）關鍵時刻甦醒連飆5分。活塞根寧咸雖在最後25.9秒續命追至2分差，迫使騎士進入犯規戰術，但夏登終場前穩穩罰進2球讓領先回到4分，徹底粉碎活塞生機。

根寧咸（左）狂砍全場最高39分仍難阻失利。（Getty Images）

此役夏登化身救世主，狂轟騎士隊最高30分、8籃板與6助攻，米曹砍下21分，莫比利則是扳平的最大功臣。

活塞根寧咸雖燃燒生命狂砍全場最高39分，但在騎士韌性十足的反撲下，最終只能悲情吞敗。

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