NBA｜41歲勒邦占士談未來去留　潛在五大劇本或再書寫傳奇

隨洛杉磯湖人在NBA季後賽西岸凖決賽第4場中，以5分僅敗給奧克拉荷馬雷霆，總比數0：4慘遭橫掃出局，41歲的老將勒邦占士（LeBron James）再次站在職業生涯十字路口，征戰NBA廿三載，關於未來，他自己還沒有答案。



結束季後賽後，勒邦占士恢復自由身，與以往一樣，儘管年歲增長，他依然是自由市場的焦點。退役，亦被列為潛在選項之一。勒邦占士目前的回答是：「至於我的未來，說實話，我都不知道。」他計劃將在未來幾周陪伴家人，與他們溝通交流，以便做出決定。

綜合各方消息，這位傳奇巨星的下一站，離不開以下五個劇本。

勒邦占士下一站：退役？留守湖人？聯手居里？回歸騎士？（Getty Images）

一、退役：昂首離場 榮光下告別

2022/23賽季，勒邦占士在NBA生涯第20年遭金塊橫掃，無緣總決賽，ESPN記者在賽後聯絡到勒邦占士本人，放出消息稱他正在考慮退役，2024年勒邦占士多次表達「球員生涯時日不多」信息，而關於他本人親談退役可能的消息在今季減少。

現年41歲的勒邦占士自2003年通過選秀以狀元身份加入克里夫蘭騎士，至今已征戰NBA 23個賽季，曾經四奪總冠軍、四次MVP、22次入選全明星、生涯總得分突破5萬大關、獲3面奧運金牌……他早已實現與兒子同場競技的夙願，更坐擁14億美元總資產。據《福布斯》數據顯示，勒邦占士商業投資包括芬威體育集團、傳媒娛樂公司Fulwell entertainment、體育科技公司Whoop與StatusPro、快餐連鎖店Blaze Pizza等。勒邦占士幾乎已拿下職業生涯除FIBA世界盃冠軍外的所有榮譽，並且實現財富自由。他唯一的缺失，或許就是對家人的陪伴。

勒邦占士與家人。（Getty Images）

今季勒邦占士場均得到20.9分，6.1個籃板、7.2次助攻及1.2次偷波，數據雖見下滑，但仍是湖人的核心骨幹，在運動表現尚可時「昂首離場」，總比英雄遲暮、力不從心時狼狽告別來得體面。

體育分析師Jason Timpf指出，今季勒邦占士上場時，湖人正負值+1225，缺席的比賽則為-664，這證明他還有「餘油」。至少在不受大傷的情況下，勒邦占士仍有能力立足NBA，絕非純粹的吉祥物似的精神領袖。因此，勒邦占士開啟第24個賽季的機率增加，不少球迷的青春或還在延續。

今季勒邦占士場均得到20.9分，6.1個籃板7.2次助攻1.2次偷波。（Getty Images）

二、留守湖人 矛盾漸現

如果勒邦占士尚未決定離開籃球賽場，那麼他將會成為多支球隊爭奪的對象，其中不會缺少今季效力的湖人。在當錫（Luka Doncic）因傷缺席全部季後賽，李維士（Austin Reaves）受傷缺陣時，勒邦占士單核領軍闖入到西岸準決賽。勒邦占士對湖人仍發揮著重要作用，湖人總經理比連卡（Rob Pelinka）與主帥列迪克（J.J. Redick）均希望勒邦占士能夠再回到湖人。紫金軍團同時正在抓緊李維士的續約事宜，希望能夠繼續三位核心的陣容。

湖人總經理比連卡與主帥列迪克均希望勒邦占士能夠再回到湖人。（Getty Images）

然而，風光背後卻暗藏裂痕。美國傳媒《ESPN》透露，3月底湖人擊敗騎士後創下多項紀錄，其中包括勒邦占士超越渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）成為NBA歷史上勝場數最多的球員，但比連卡卻將比賽用球贈予當晚執教達100場列迪克，令勒邦占士深感不受重視。加上球隊要求他在「三號人物」與「救世主」之間切換，他的犧牲並未獲得太多讚美。

三、灣區聚首 聯手居里

「如果勒邦占士離開湖人，他的下一站將會是金州勇士。」披頓（Gary Payton）在一檔電台節目中語出驚人。他的兒子正是居里（Stephen Curry）的勇士隊友披頓二世（Gary Payton II）。

勒邦占士與居里、祖蒙特格連（Draymond Green）以及卡爾（Steve Kerr）私交不錯已不是秘密。勇士班主拉各（Joe Lacob）亦有意促成勒邦占士與居里聯手作戰的歷史名場面，他曾在2024年就嘗試致電湖人促成交易。

兩人聯手亦是球迷希望看到的。（Getty Images）

勒邦占士本人在巴黎奧運奪金後表示：「這簡直太棒了，遠遠超出預期。與居里做隊友是夢想與美好回憶，將在籃球生涯中極其難忘。」如果兩人能夠再次並肩作戰，將會是聯盟與球迷最想看到的未來劇本。

四、落葉歸根重返騎士 情懷終章

今年2月，《ESPN》與《The Big Lead》都將騎士列為勒邦占士的潛在下一個東家，並且與多位聯盟內部人士聊天中得出騎士對巨星回家持開放且歡迎的態度。克里夫蘭新寵兒米曹（Donovan Mitchell）當時直接表達過對此事看法：「作為勒邦占士的粉絲，能夠成為隊友，那顯然會很特別。」

克里夫蘭距離勒邦占士成長的地方僅45分中車程，他NBA生涯從這裡開始，走向巔峰，曾因想奪得總冠軍而離開讓家鄉喜愛他的球迷傷心，又再回到這裡幫助騎士拿到總冠軍，這個地方記錄他的成長與愛恨情仇，當他以客隊球員身分回家時，他被現場大屏播放的回顧片感動到落淚，而現在有一個選擇的機會，重返騎士不再是為了「拯救城市」，而是「圓滿自我」。並且，騎士在季後賽硬撼常規賽東岸第一活塞，暫時大比數讓二追三反超，騎士甚至現在有能力帶勒邦占士在季後賽行更遠。

騎士23號，是人們對勒邦占士最初的記憶。（Getty Images）

關於總冠軍，則有資深記者建議勒邦占士選擇紐約人，目前紐約人闖入東岸決賽，是勒邦占士潛在下家中，實力最強，最接近總冠軍的球隊。但未有消息表明雙方已開始接觸，所有的聯絡還都是基於過去紐約人對勒邦占士的興趣和球員本人曾表達過喜愛所在城市。

而這些潛在下家，都存在共同問題，就是薪資空間，勇士、騎士相比於湖人來說更加狹窄。年過40的勒邦占士已無法讓各隊孤注一擲引入他，球隊還要考慮將薪資留給隊中核心、輔佐勒邦占士的角色球員與構建未來的球員，因此，勒邦占士亦需要做出一定讓步才能實現征戰第24季NBA，現在還存在很多變數。

各隊留給勒邦占士的薪資空間亦是一個關鍵問題。（Getty Images）

或者我們仍會在明年這個時候關於與討論同一個問題，不論是洛城的守望、灣區的聯手，還是故里的歸根，亦是開啟下一階段人生，這個決定，都將是正確的，是下一段精彩故事的開始。