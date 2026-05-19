NBA季後賽｜西岸決賽G1馬刺雙加時勝雷霆　雲班耶馬取41分24籃板

西岸冠軍戰G1，聖安東尼奧馬刺今日（19日）作客奧克拉荷馬雷霆，雲班耶馬（Victor Wembanyama）在加時賽的超遠三分球令球賽進入二度加時，最終協助球隊以122：115擊敗對手，他在這場激戰中取得41分及24籃板。



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馬刺今天交手雷霆，雖然三節打完以7分領先，但是第四節卻遭雷霆追平，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節狂取12分，雙方殺進加時賽。

雲班耶馬（右）砍下41分24籃板，幫助球隊取得一勝的優勢。（Getty Images）

NBA季後賽馬刺122：115擊敗雷霆：

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比賽在加時賽剩下57秒時，雷霆雖靠基捷斯阿歷山大的切入灌籃領先3分，但下一波進攻時，雲班耶馬於三分線後三步接到球直接拔起，雙方再次平手，比賽進入二度加時。在剩餘的5分鐘，雲班耶馬再度挺身而出，單節取得10分，最終馬刺以122：115取勝，在系列賽搶得開門紅。

這場比賽兩度加時，馬刺先發五人全都上陣超過44分鐘，雲班耶馬打49分鐘，拿下41分及24籃板，成為季後賽史上最年輕拿下「40+、20+」的球員，迪倫夏柏（Dylan Harper）雖然三分球7投1中，但全場貢獻24分，抓下11籃板、傳出6助攻，還有7次偷波。

雷霆方面，今天分數集中在3名球員身上，基捷斯阿歷山大24分、謝倫威廉斯（Jalen Williams）26分、卡路素（Alex Caruso）31分。

雷霆球員卡路素砍下全隊最高31分。（Getty Images）

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