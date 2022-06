NBA︱5年前勇士總決賽戰敗　居里靠這方式自我激勵　終享復仇滋味

居里(Stephen Curry)的成功不是意外也不是幸運,而是他比任何人都更加努力。

從居里(Curry)早期加入聯盟,我就喜歡看他打球,總覺得他的球風別樹一格,打法非常聰明。記得他會在球鞋上寫上「I can do all things」,那是來自《聖經》中的一句話,除了代表着他的宗教信仰,還有就是他堅定的信念。

2015年他終於踏上巔峰,拿下總冠軍,也拿下年度MVP。「活在當下,並每天全心全意地努力。我希望激勵這世界上所有的人,活出自我、保持謙遜,並感謝生命裏每件美好的事。」他拿下MVP後,發表了以上一番說話,激勵別人要在每個當下時刻奮鬥。

新人時期表現不算出眾,身材瘦小,居里(Curry)證明了自己能夠成功,努力才是最重要元素。

在2017年總決賽贏下總冠軍後,居里(Stephen Curry)於賽後的電視直播訪問中,在鏡頭面前抽着一根雪茄。

原來那是他一年前買下的雪茄。在2016年總決賽,當金州勇士領先場數3:1的時候,原本那雪茄是準備用來慶祝拿到總冠軍的,可是最後被克里夫蘭騎士4:3逆轉反勝,勇士冠軍夢碎,那一次失敗,使居里(Curry)一直無法釋懷。

「在去年總決賽輸掉後,我告訴一位好友,替我保存這根雪茄一年,讓我能夠去享受這球季的旅程。」

他用這個方式來自我激勵,證明他奪回冠軍的決心,結果2017年他真的做到,終於可以把那藏了一年的雪茄拿出來慢慢享受——享受那復仇成功的滋味。

「我已經等待了一整年,就是為了抽這根雪茄。」(Getty Images)

「你必須要成為這個領域裏最勤奮的人,才會有成功的機會。若你花時間了解你的夢想是什麼,以及你真正想得到的東西,不管那是什麼,是運動或別的領域——你必須明白,永遠都要努力,而你得成為最努力的人。」

