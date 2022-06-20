NBA︱5年前勇士總決賽戰敗　居里靠這方式自我激勵　終享復仇滋味

居里（Stephen Curry）的成功不是意外也不是幸運，而是他比任何人都更加努力。

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從居里（Curry）早期加入聯盟，我就喜歡看他打球，總覺得他的球風別樹一格，打法非常聰明。記得他會在球鞋上寫上「I can do all things」，那是來自《聖經》中的一句話，除了代表着他的宗教信仰，還有就是他堅定的信念。

他會在球鞋上寫上「I can do all things」，除了代表着他的宗教信仰，還有就是他堅定的信念。 （萬里機構授權使用）

2015年他終於踏上巔峰，拿下總冠軍，也拿下年度MVP。「活在當下，並每天全心全意地努力。我希望激勵這世界上所有的人，活出自我、保持謙遜，並感謝生命裏每件美好的事。」他拿下MVP後，發表了以上一番說話，激勵別人要在每個當下時刻奮鬥。

新人時期表現不算出眾，身材瘦小，居里（Curry）證明了自己能夠成功，努力才是最重要元素。

在2017年總決賽贏下總冠軍後，居里（Stephen Curry）於賽後的電視直播訪問中，在鏡頭面前抽着一根雪茄。

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原來那是他一年前買下的雪茄。在2016年總決賽，當金州勇士領先場數3：1的時候，原本那雪茄是準備用來慶祝拿到總冠軍的，可是最後被克里夫蘭騎士4：3逆轉反勝，勇士冠軍夢碎，那一次失敗，使居里（Curry）一直無法釋懷。

「在去年總決賽輸掉後，我告訴一位好友，替我保存這根雪茄一年，讓我能夠去享受這球季的旅程。」

他用這個方式來自我激勵，證明他奪回冠軍的決心，結果2017年他真的做到，終於可以把那藏了一年的雪茄拿出來慢慢享受——享受那復仇成功的滋味。

「我已經等待了一整年，就是為了抽這根雪茄。」（Getty Images）

「我已經等待了一整年，就是為了抽這根雪茄。」

「你必須要成為這個領域裏最勤奮的人，才會有成功的機會。若你花時間了解你的夢想是什麼，以及你真正想得到的東西，不管那是什麼，是運動或別的領域——你必須明白，永遠都要努力，而你得成為最努力的人。」

盤點一生一隊的球隊忠臣：（按圖放大）

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球魂不滅——美國籃球眾星誌（萬里機構授權使用）

書名：球魂不滅——美國籃球眾星誌

作者：Roy Cheng，喜歡籃球，喜歡畫畫，喜歡創作，喜歡自由。自2015年起全身投進畫畫事業，主力繪畫NBA題材，並開班授徒。其油畫作品廣受本地和海外稱譽，曾獲NBA球隊邀請赴美參展，以至聯盟球星主動關注及在其專頁留言，並因此而有不少親身接觸NBA球員的機會。Facebook專頁Roy Cheng Artworks現有逾五萬粉絲。



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