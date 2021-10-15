姜濤Ian被排舞師爆料　將合演ViuTV偶像劇　籃球題材是福還是禍？

日前ViuTV在颱風「圓規」來襲下錄影《2022節目巡禮》，節目將在今周六播出。

惟MIRROR御用排舞師Rock Sir卻在Instagram即時動態「劇透」，姜濤和陳卓賢（Ian）將合演偶像劇，題材更與籃球有關。



據報道指，Rock Sir的限時動態透露了該劇的預告片，當中姜濤及Ian切磋球技，有插花也有三分，不少「鏡粉」看後亦相當興奮。

姜濤和陳卓賢（Ian）將合演偶像劇，題材更與籃球有關。

不過籃球題材的真人電影及電視劇，向來帶點「尷尬」味，究竟姜B、Ian的有會與以下哪一套相似？

1. 零秒出手（Buzzer Beat，日劇）

日系唯美的青春奮鬥劇，零秒出手是我完全迷上山下智久的契機，可惜最後現實世界他未有與北川景子開花結果。（影片截圖）

一套由日本男神山下智久以及清純女星北川景子合演的青春電視劇，年輕一代或許不認識這套作品。這是當年瘋魔港、日、台少男少女的偶像劇，山下智久亦成為了少女們對籃球員的幻想。

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2. 籃球火（台灣電視劇）

一套會讓人看到尷尬病發作的籃球電視劇《籃球火》，完得拍得住《紫禁之巔》。（官方圖片）

《籃球火》的出現可謂顛覆了世界對籃球的認知。劇中幾位主演羅志祥、言承旭、吳尊私下其實都是籃球好手，要他們靠個人實力演出固然不難，不過以誇張的特效才能製造話題，令到這套電視劇在13年後的今天仍未被大家忘記；這是尷尬病發作的籃球電視劇。

3. MVP情人（台灣電視劇）

集合台灣年輕偶像的籃球劇集《MVP情人》。（網上圖片）

《MVP情人》由前國手顏行書及初出道的張韶涵主演，二人之間的25厘米身高差更成劇中焦點，那要抬頭仰望男生的動作，令女生們對籃球員抱住無限幻想。劇中穩打穩紮的籃球比賽畫面，確實來得真實，起碼不會讓人看得大感尷尬。

4. 鬥牛要不要（台灣電視劇）

以鬥牛比喻愛情競賽的《鬥牛，要不要》。（官方圖片）

《鬥牛要不要》其中一幕，S.H.E.的Hebe與賀軍翔二人在滿天羽毛的球場內「1 on 1」，你會想做Hebe還是小美？

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5. 功夫灌籃（合拍電影）

我從小一直很喜歡周杰倫，所以我當年真的有去看這套電影，最後震撼了我。（網上圖片）

既然「少林功夫加足球有得諗」的話，將功夫概念同樣放到籃球一樣「掂」。不過這套電影尷尬程度與《籃球火》並駕齊驅，尤其那些無視地心吸力的彈跳力、時光倒流逆轉戰果的情節，都非常「特別」。

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6. High 5制霸青春（台灣電視劇）

算是近年拍得出色又真實的籃球題材電視劇，看完有種想念從前也有佩服年輕人勇往直前的感覺。（官方facebook）

籃球元素的劇，最後總是剩下愛情線。不過，直到3年前《High 5制霸青春》的出現，「談情說愛」不再是主線。不過劇中那種探討學生球員的未來、傷患與為了不留遺憾奮力一戰的掙扎。

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7. 青春＠Y2K（香港電視劇）

樂仔的樣貌以前與現在的分別不大，依然童顏青春。（影片截圖）

80後一代，一定認識Y2K系列。全套劇充滿學生之間的粉紅泡泡感覺，圍繞在女子欖球與男子籃球隊之間的愛戀關係。當時，曾為港青成員的余文樂更因此備受關注，同劇還有蔡卓妍、唐詩詠，現在都大紫大紅了。

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8. 男兒當入樽（香港電影）

「波神高秋」，細細個就聽話這名字！由鄭伊健主演，還有當年仍是青春少艾的麥家琪，背心短裙短褲確實迷倒一眾男生。當然，穿衣不愛扣鈕、每次出場自帶風效的「風師兄」……啊！不！是「波神高秋」一樣令到女粉絲在螢幕前尖叫失控。

波友們怎麼可以不認識「波神高秋」！！（影片截圖）

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9. 鐘樓愛人（台灣電視劇）

一場輸掉的大專籃球賽是男主角周湯豪（左二）內心的痛，這亦是劇中穿越情節的契機。（影片截圖）

《鐘樓愛人》與《High 5》同年作品，講述男主角從前打賭大專籃球賽輸了掀起一波「蝴蝶效應」，甚至造成好友後來跳樓輕生。主角們因此造就穿越的機會，回到青春時期再來一次，要是贏下那場籃球賽又是如何呢？

10. 下半場（台灣電影）

哥哥姜秀宇（范少勳飾）、弟弟姜桐豪（朱軒洋飾）分別效力不同球隊，哥哥甚至是聽障球員。（《下半場》Instagram）

電影以台灣高中籃球聯賽為背景，劇組為了重視最純粹的籃球激情及動作畫面，「零替身」由演員真人上演。戲中除了飾演弟弟姜桐豪的朱軒洋、哥哥姜秀宇的范少勳。其他演員早於2017年10月在全台灣公開招募，挑選出一批真正的籃球員出演，可見製作的認真。