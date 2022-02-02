NBA丨羅比奧第二次撕裂十字韌帶　宛如噩夢般復健之路又重頭來過

克里夫蘭騎士今年好不容易在D.Garland和R.Rubio的帶領下表現蒸蒸日上，但先前R.Rubio卻因為一個無碰撞的切入動作二次扭傷了十字韌帶……9年前，9年後，那宛如噩夢般的復健之路將要重頭來過，究竟二次扭傷常見嗎？要經歷什麼樣的過程才能重新回歸？

文：李卓諭（台灣物理治療師）／運動視界

【本文經「運動視界」授權轉載】



1. 九年前，九年後：重頭來過的十字韌帶噩夢

2012年一場面對湖人的比賽，第四節尾聲雙方比分正膠著，Rubio為了阻擋Kobe切入意外撕裂了左膝十字韌帶，整個賽季報銷。

事隔九年面對鵜鶘，比賽進入第四節尾聲，Rubio在切入時又再次扭傷了左膝十字韌帶，這次甚至是在「無碰撞」的情況下受傷，很難讓人相信同樣的傷會再次降臨在他身上……

很難讓人相信同樣的傷會再次降臨在他身上。（Getty Images）

【同場加映：無畏傷患與疾病 盤點籃球場上的真正鬥士】（按圖放大）

+ 35

而你可能不知道，以籃球運動來說，遭遇十字韌帶的患者相當多，但只有約8成的患者可以順利回歸球場；回歸競技型比賽的則更少，只有5成左右，即便成功康復、回歸到原來的競賽水平，同一隻腳韌帶再斷的機率也不低。

根據文獻統計，十字韌帶患者5至14年內同一隻腳再斷的機率為5.8%，另一隻腳因為代償或其他因素，導致也跟著受傷的機率更是來到11.8%。

回歸球場的第一年，通常是韌帶復傷的高峰期。（Getty Images）

因此並不是經過漫長煎熬的復健訓練，就一定能回歸原競賽水平，即使順利回到原競賽水平也不表示未來就一定能平安順遂，尤其是回歸球場的第一年，通常是韌帶復傷的高峰期。

另外，有些人或許會對Rubio這次「無碰撞卻韌帶撕裂」感到疑惑？

但若追朔十字韌帶的受傷方式，其實有70-80%的患者是因為「無碰撞」的落地、變向或突然間減速才導致撕裂的，像是過去的D. Rose、J. Murray都是如此，只有20-30%的患者是因為外力碰撞導致受傷。

【同場加映：NBA史上著名高佬】（按圖放大）

+ 10

2. 漫長的復健、測試與回歸

十字韌帶受傷後需要經歷許多煎熬的訓練，才能讓重建後的膝關節學會對的動作模式並獲得好的肌力支撐。不論是職業或非職業球員，許多人都是因為長期不良的習慣或缺乏特定肌群的穩定才會導致受傷，因此改正這些生物力學上的動作機制格外重要。

目前多數文獻都指出患者在經過「9-12個月」的復健後可以重回球場，而以NBA來說，十字韌帶斷裂後平均回歸球場的時間為11.6個月，確實落在指引範圍，但每個人的狀況不一，職業球員和一般人自然相差甚遠，其中影響的因素太多，1年只是個參考值，有些人可以更快，有些人則因為天生身體關節較鬆弛、術前狀況差或術後處理不當導致恢復訓練的困難，需要比一年要更長的時間。

同場加映，最初始版NBA的8隊球隊（按圖放大）：

+ 3

並不是愈快回歸就代表愈好，有時候太快回歸伴隨的風險可是相當大的。

有文獻指出，患者於術後5個月內就回歸球場打球的「再受傷率」為100%，也就是每一個人都會再次受傷。一旦再受傷會牽連到比原來更多的問題，並不是像修汽車一樣，再換掉同一個零件、再跑一次同一個流程就可以解決的。

此外，臨床上經常遇到年輕的運動員在受傷後操之過急，在缺乏訓練的情況下就回到球場打球，反而容易讓本來逐漸進展的狀態急轉直下！根據研究顯示，即使經過訓練，年輕運動員患者於一年內回歸球場，十字韌帶「二次撕裂」的機率依然是健康人的15倍，何況是未經過訓練的患者。或許有些事真的是慢慢來，比較快。

【福布斯2021年NBA最高收入球員榜】（按圖放大）

+ 29

許多球員／患者受傷後最想知道的問題就是：我什麼時候才能回去打球？

這是個複合性的問題。要判斷一個球員能不能回歸球場的標準並不是「單以時間」來決定，還要考量他們的競賽種類與需求、考量患側的肌力與控制能力還有一項常被忽略的：球員的心理是否準備好了？

針對肌力與功能的部分，在臨床上我們會以一連串被稱為「下肢對稱性索引」（Lower Symmetry Index）的「跳躍檢測」為依據，來判讀球員是否具備了回歸球場的安全性！

一般來說，當球員的患側腳表現能夠達到好腳的「90%以上」時，才會允許球員回歸進行嘗試。（Getty Images）

一般來說，當球員的患側腳表現能夠達到好腳的「90%以上」時，才會允許球員回歸進行嘗試。但特定運動、高競賽水平的患者甚至會要求到100%才可安全回歸，若沒通過此測試就著急回歸，會比通過的患者要多「4倍」再斷的風險。

當球員如願回歸後，通常治療師仍會針對球員狀況進行一段時間的觀察，和球員討論當下的運動感受來思考如何更進一步，幫助他們加強欠缺的肌肉與控制，解決他們遇到的困境。

雖然Rubio總是抱持著正向積極的態度，但他這次能否順利回歸真的很難說。（Getty Images）

Rubio的生涯高低起跌。（Getty Images）

而對於NBA這樣高競爭、瞬息萬變的聯盟來說，即便因為球員本身的身體素質、豐富的醫療資源讓傷後回歸的球員比例可以達到86%，但仍有14%的球員離開或被下放發展聯盟！也就是說一次十字韌帶傷害就極可能讓人從明日之星落到無球可打，如曾經備受期待的潛力榜眼J. Parker、過去的紐約希望K. Porzingis、塞爾特人明星控衛R. Rondo、以及全世界球迷心中的痛D. Rose，都因為十字韌帶傷害而徹底改變了職業生涯，更何況是已經經歷過一次十字韌帶大傷的R. Rubio……

雖然Rubio總是抱持著正向積極的態度，但他這次能否順利回歸真的很難說，畢竟31歲的年齡加上「二次斷裂的關節狀況」都會影響恢復，如「關節持續不穩定」、活動度受限、手術移植困難、持續性疼痛或是容易關節炎等。

Ricky Rubio。（Getty Images）

Rubio自己說的那樣：「Difficult roads always lead to beautiful destinations」（Getty Images）

即便他的打法並不仰賴強大的爆發力，但時不我與的狀況已經發生在太多人身上了，只能祝他一切順利了，期許就像Rubio自己說的那樣：「Difficult roads always lead to beautiful destinations」

Fight the fight.

Ricky Rubio 加油。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 86

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：941天的煎熬等待！雙重大傷的Klay Thompson都經歷了些什麼？】