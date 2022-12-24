學界精英賽丨可藝擊敗裘錦秋首入4強　三主力證犧牲值回票價

全港學界精英籃球賽假荃灣體育館上演8強，完成最後一場男子組賽事後，嗇色園主辦可藝中學教練梁民熊抱住痛哭的梁緯鍵說：「你們可以開心過聖誕了！」

可藝在平安夜（周六）以45：33擊敗裘錦秋中學（葵涌），首次打入精英賽4強創下校史。



可藝擊敗裘錦秋。（張倩儀攝）

上屆8強被寶覺中學擊敗的可藝，今屆再走到同一位置，同樣哭着完場，只是今次是快樂的眼淚。可藝開局即打出氣勢，在翁灝謙射入2球三分後，球隊漸漸拉開比數，加上梁緯鍵快攻和董俊豪單節獨取6分，半場領先22：16。可藝雖然在換邊後被裘錦秋黃雋羲連取6分，但末節再發力最後以45：33擊敗裘錦秋，打入4強。

梁緯鍵表示入到4強一切都值得。（張倩儀攝）

翁灝謙即使有傷在身，也無懼「瞓身」。（張倩儀攝）

為打精英賽Band1轉Band3

完場後，梁緯鍵抱頭痛哭，抱住教練梁民熊不斷說道：「多謝你呀Bear。」皆因今年轉校的感觸良多。為了打籃球由馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學轉校，從Band1到Band3，父母也曾表示反對，但梁緯鍵仍然相信自己所做的決定。「對呀，好大犧牲，因為本身認識可藝的隊友，轉過來就是想打精英賽。」他坦言父母一直都不支持自己打球，多年來沒有到場支持過一次，但今次入4強總算有原因開口邀請：「讓他們感受一下（精英賽），自己個仔打到4強喎。」

鄭竣謙表示為了打球有努力舒緩傷患。（張倩儀攝）

他明白香港打籃球不能「當飯食」的道理，笑說自己轉校後沒有放棄學業，考獲全班第一，「精英賽是我的夢想，但我一定會繼續讀上去，但現在打籃球比較重要，哈哈！」強調自己有信心可以升上大專。如此重大的犧牲，梁緯鍵笑言入到4強，一切都值回「票價」。

梁民熊帶領可藝首度殺入4強。（張倩儀攝）

傷手又傷腳堅持照打

「你看我隊友，一個傷腳、一個又傷腳又傷手，都盡力打，現在什麼都值得了。」他指着一旁的鄭竣謙和翁灝謙，表示兩人一直帶傷上陣，只為完成球隊目標。鄭竣謙和翁灝謙，一個半月板移位加手指脫臼，一個則長期受跳躍膝困擾，但今場2人依然沒有「錫身」，該跳的跳，該撞的也沒有避開。

可藝上屆不敵寶覺8強止步，今屆終有突破。（張倩儀攝）

「避就不如不要打。打得就不能怕。」鄭竣謙笑說，雖然醫生有要求休息，但因為精英賽近在眼前，他不願白白放棄這個機會：「我有不斷做物理治療放鬆，已經好很多，只有跳、落地還是會痛。」同樣地，單腳蹲、跳都有痛感的翁灝謙，也毫無顧忌地走快攻和跳躍，他解說：「精英賽好少人可以入到，入到4強更是奇蹟，現在我有一個多月時間休息，4強再戰。」

賽後和師兄相擁。（張倩儀攝）

力證「屯門仔」可以做到

「值得嗎？」

「值得。」三人異口同聲，作為人生首個精英賽的小總結，轉校甚至受傷，只為證明一件事。「我見討論區網民覺得可藝必定會8強出局，外界都覺得屯門仔廢，我們現在就prove them wrong！（證明他們錯了）」殺入4強後，可藝將會對上冠軍大熱英華，但他們覺得，入到4強已經無悔，鄭竣謙直言：「打好自己盡全力。」翁灝謙補充道：「其他球隊實力平均，只要入到決賽都有得爭。」

梁緯鍵哭成淚人。（張倩儀攝