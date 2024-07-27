百年老牌UMBRO喚醒英國作客足球次文化　AWAY DAYS術語由鐵路而來

【UMBRO／足球／英超】雖然英格蘭失落了本屆歐洲國家杯，但無容置疑英國對於現今足球發展與貢獻絕對是當今數一數二的國家，單單是英格蘭超級聯賽的高注目度已確立了其人氣，更衍生出不同運動品牌以及足球流氓（Football Hooligans）等次文化。適逢本年是UMBRO的100周年紀念大日子，品牌在這半年間經已作多方面改革，除了跟世界各地時尚品牌進行聯乘之外，日前UMBRO再次釋出全新系列「AWAY DAYS」。



UMBRO AWAY DAYS（UMBRO）

照字面上解讀，「AWAY DAYS」即是外出日，但在英國足球術語中，「AWAY DAYS」則是作客到對手主場之日，傳統以來，球隊死忠球迷們每當周末作客比賽日，都會長途跋涉遠征到對家球場為愛隊打氣，而本次UMBRO便是透過這歷史悠久的英國足球次文化作理念，並挑選七、八十年代一些作客球迷着用的球衣服飾來設計出散發復古氣息的單品，包括訓練長袖外套、圓領球衣、練習長、短褲等等，剪裁輪廓偏向闊身迎合當今潮流，此外UMBRO也刻意作簡約設定來營造舊年代Blokecore魅力，背部並注入UMBRO雙鑽大Logo與手寫AWAY DAYS字樣，襯上日常服極為匹配。

UMBRO AWAY DAYS（UMBRO）

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UMBRO AWAY DAYS（UMBRO）

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如要追溯「AWAY DAYS」的開端，這服裝與足球次文化其實跟英國鐵路有着莫大關係，時間回到1930年至1950年代左右，可說是英國足球黃金時代，當時足球是一眾勞工階層的重點周末娛樂，火車亦成為作客球迷們跨越地區的首選交通工具，所以英國鐵路便與警方特別在比賽日安排了「Football Specials」列車，方便球迷追隨支持的球隊，但不幸是這方便之門卻增加了敵對球迷之間的暴力發生，為了減低此情況，當Football Specials停泊埋站後，警察便會在前往球場的路上監察控制他們對峙的一舉一動，避免衝突。

Football Special列車（Wikipedia）

直至1970年後，球迷在穿衣上開始變化，這些來自勞工階級的孩子們開始穿著運動服以及穿著設計師服裝前往觀賽，來試圖不被敵對球迷與警察認出，而最為人熟悉的品牌定必是意大利的C.P. Company與後來的Stone Island，九十年代間更演變成足球流氓文化。

UMBRO AWAY DAYS（UMBRO）

UMBRO AWAY DAYS（UMBRO）

正當Football Specials列車的運用率下降之際，英國鐵路公司推行了本身用來鼓勵更多人乘搭火車的企劃「Awayday」，這項活動提供廉價車票，主要在非高峰時段和日期方便全國人們往返英國各地，當時實施此活動從未有想過與球迷有關連，但精明的新世代球迷便藉着便宜的車票在周六、日前往各地球場，加上其中重要因素是能避開Football Specials的警方過嚴監管，Awayday一詞開始從促銷活動轉變成球迷們擺脫束縛的象徵，久而久之也形成了英國一種獨特的足球次文化，並包含球迷們衣着變化的歷史。