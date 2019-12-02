【英國時尚】英女王御用、凱特大愛的五個皮具品牌　英式紳士低調

說到高級皮件，大多數人馬上想到的不外乎就是Hermes、LV、Gucci等知名時尚品牌。但其實在紳士的聚集地英國，也有許多一般人不知道的頂級皮件品牌，他們有些經營百年，有些得到英國皇室的認證。以下就為大家介紹五個英國頂級皮件品牌，這些品牌除了品質優良，更能展現你獨到品味。

1.Ettinger

Ettinger成立於1934年，專門製作皮革的飾品配件。Ettinger都一直堅持著「英國製造」的準則。每一位成熟工匠的培訓週期是五年。雖然這樣的速度制約著Ettinger品牌產品生產規模的擴大，但是Ettinger家族一直堅持保證每一件產品質量的上乘。

Ettinger從製作馬鞍起家。馬鞍外表使用馬勒皮，厚實和防水。內裏則使用了傳統的植物鞣製技術，讓馬匹接觸時感到溫暖，並且不會受到化學物質的刺激。黑色的外表，黃棕色的內裏搭配。Ettinger之後開始製作錢包，這樣的材料選擇以及顏色搭配就被沿襲下來，還成為了Ettinger的經典產品，暢銷了80年。

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2.Mulberry

Mulberry創立於1970年，由創始人Roger Saul和他的母親Joan創立，是英國頂級品牌，自70年代成立初起，一直出品英國最創新前衛的高級皮具。這個上世紀的英國老牌，專精於皮革製品，由位於英格蘭西南方工廠內的精湛工藝師打造，結合實用、原創和皮料觸感，別出心裁的創意設計，華美的風格走向經典的仿古格調。

包包厚實又氣味濃重的皮革、大量運用的金屬鉚釘，及扣帶、舊銅色的金屬配件，令人不禁聯想到中古歐洲時期，帶點樸拙與夢幻的城堡騎士，這正是粗製濫造的仿品無法模仿的傳奇。由於特別重視材質，所以同樣的包款在不同皮料製作下，呈現出的風味也不盡相同，像是異國風味的Congo 皮革、粗獷的Scotchgrain 皮革、和優質細膩的英國Matt glove 皮革，耐用度當然不分軒輊，但配合不同的染色，任何人都可從中找到最適合自己的色料。

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3.Launer

創立於1941年的Launer是英國著名的手工皮具品牌。 1968年Launer獲得英國皇家認證，開始為英國皇室供應，並於1981年獲得了女王頒發的榮譽勳章。從此以後，Launer包包就伴隨在女王大人的身邊不曾改變。

Launer包包採用的皮革擁有專利權，所有的包包都由頂級工匠們純手工製作，一名工匠製作一隻Launer包包需要十天左右，為了保證其每一款包包都是精品， Launer至今只有十幾名頂級工匠，而絕不進行大批量生產。為了配合女王多姿多彩的衣服和帽子，Launer包包一樣是色彩繽紛，不同材質的糖果色層出不窮，最近也推出了很多拼接色的款式。而且從1977年開始，女王就一直在使用Launer包包，算下來，大概也有很多個了，且都是王室自掏腰包定制，而亮相次數最多的就是經典的黑色Launer Traviata。

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4.Connolly

Connolly是一家有兩百多年歷史的英國傳統品牌，以高級皮製品聞名，其所鞣製的皮革堪稱全球最好的品質，勞斯萊斯、英王加冕典禮所乘坐的馬車、協和客機、伊莉莎白二世的豪華遊輪，使用的都是 Connolly 所提供的皮料。Ralph Lauren 也是 Connolly 的忠實粉絲。而其製作的皮夾也同樣使用最頂級的皮革，精緻的作工、輕薄的設計、鮮明的內裏顏色，都讓人愛不釋手。

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5.Whitehouse Cox

1875年，Whitehouse和 Cox先生在英國伯明翰西北創立了品牌Whitehouse Cox。在其後長達100多年的時間裡，世界政治、經濟和社會發生了巨大變化，在世界一隅伯明翰西北的Whitehouse Cox倖存了下來， 甚至在一些現代歷史上重要的事件中扮演了一些角色。Whitehouse Cox的成長，也是一個真正的英國品牌的成長故事。

Whitehouse Cox 的腰帶、卡包以及錢包三大熱門配件，選用上等的馬鞍皮革作為主材料，單品極具質感和耐用度。而其皮具配件系列全都是在英國手工製作，想要入手也有一定的難度。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一般人不知道的英國頂級皮件品牌大盤點 讓你展現獨到品味】