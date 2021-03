Vans大熱腰果花變出潮鞋　再來聯乘Where's Wally　鞋中尋找威利

撰文: 張榮熹 最後更新日期: 2021-03-04 18:12

提起圖案與時裝關係,傳統上冬天是格紋(Check)的天下,而夏天則以碎花圖案(Floral Print)作主導。

縱然J.W Anderson、Dries Van Noten以至WACKO MARIA玩得再唯妙唯肖也好,好些陽光型男生,仍然對花奔圖案有所保留,怕過於鮮艷或太Camp了吧!反而經典修減潤飾的腰果花(Paisley),近年卻更常見於男裝市場。

Visvim Paisley Kerchief Down Jacket。(Visvim)

雖然實在不知從何說起,誰是近代推動Paisley熱潮的第一人,但想來visivm和KAPITAL的貢獻極大,兩者都擅長以Patchwork形式,將Paisley碎布重新拼合成各式各樣的服飾,當中以Bandana Down Jacket最為注目,售價不菲,卻每年持續推出不同配色版本,長做長有之餘,更啟發Children Of The Discordance、MIYAGIHIDETAKA和Supreme × The North Face推出相應作品,堪稱奇葩。

Vans 以腰果花及 Bandana 系列點亮春季。(Vans)

已經跟Supreme一家親的Vans,今個3月也再度響應潮流,以腰果花和如影隨形的Bandana巾作靈感,將圖騰注入到ComfyCush Era、Bold Ni、Classic Style 36、Slip-On和Sk8-Hi之上,並化成黑白黃藍4種配色,任君選擇。

不過要留意今次也並非Vans首度以腰果花圖案造鞋,早在2013年,Vans曾與其中一個聯乘「鐵腳」Liberty,推出以Paisley為主題的鞋款,之後數年也一直推陳出新相應款式,所以Vans才是近代Paisley熱潮的始祖。

Vans × Opening Ceremony系列。(Vans)

Vans ×《Where's Waldo》。(Vans)

另外,除Paisley Collection外,Vans尚有不少精彩聯乘系列,最矚目的首推Opening Ceremony和《Where's Waldo》(Where's Wally/ 威利在哪裡)別注莫屬,前者雖然已結束了所有買手時裝店業務,而自家品牌的聲勢亦不復當年勇,但與Vans的長期合作卻依舊精彩,在鞋款及服飾裡加入Full Print蛇紋、豹紋圖案,極盡搶眼;又將Authentic設定成有特別夾層處理的機能鞋款,表現實驗精神。



至於《Where's Waldo》則繼續大玩色彩繽紛童真美學,推出一系列鞋款服飾單品,當中尤以Slip-on型號最為特別,事關鞋身出現了經典威利在人山人海的海灘場景插畫,正是來自1987年第一本《Where's Waldo》畫冊,至今已有三十多年的歷史,大家可在鞋中尋找威利,最具歷史收藏價值。