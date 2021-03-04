Vans大熱腰果花變出潮鞋　再來聯乘Where's Wally　鞋中尋找威利

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-04 18:12

提起圖案與時裝關係，傳統上冬天是格紋（Check）的天下，而夏天則以碎花圖案（Floral Print）作主導。

縱然J.W Anderson、Dries Van Noten以至WACKO MARIA玩得再唯妙唯肖也好，好些陽光型男生，仍然對花奔圖案有所保留，怕過於鮮艷或太Camp了吧！反而經典修減潤飾的腰果花（Paisley），近年卻更常見於男裝市場。

Visvim Paisley Kerchief Down Jacket。（Visvim）

雖然實在不知從何說起，誰是近代推動Paisley熱潮的第一人，但想來visivm和KAPITAL的貢獻極大，兩者都擅長以Patchwork形式，將Paisley碎布重新拼合成各式各樣的服飾，當中以Bandana Down Jacket最為注目，售價不菲，卻每年持續推出不同配色版本，長做長有之餘，更啟發Children Of The Discordance、MIYAGIHIDETAKA和Supreme × The North Face推出相應作品，堪稱奇葩。

Vans 以腰果花及 Bandana 系列點亮春季。（Vans）

+ 4 + 4 + 4

已經跟Supreme一家親的Vans，今個3月也再度響應潮流，以腰果花和如影隨形的Bandana巾作靈感，將圖騰注入到ComfyCush Era、Bold Ni、Classic Style 36、Slip-On和Sk8-Hi之上，並化成黑白黃藍4種配色，任君選擇。

不過要留意今次也並非Vans首度以腰果花圖案造鞋，早在2013年，Vans曾與其中一個聯乘「鐵腳」Liberty，推出以Paisley為主題的鞋款，之後數年也一直推陳出新相應款式，所以Vans才是近代Paisley熱潮的始祖。

Vans × Opening Ceremony系列。（Vans）

Vans ×《Where's Waldo》。（Vans）

+ 2 + 2 + 2

另外，除Paisley Collection外，Vans尚有不少精彩聯乘系列，最矚目的首推Opening Ceremony和《Where's Waldo》（Where's Wally/ 威利在哪裡）別注莫屬，前者雖然已結束了所有買手時裝店業務，而自家品牌的聲勢亦不復當年勇，但與Vans的長期合作卻依舊精彩，在鞋款及服飾裡加入Full Print蛇紋、豹紋圖案，極盡搶眼；又將Authentic設定成有特別夾層處理的機能鞋款，表現實驗精神。



至於《Where's Waldo》則繼續大玩色彩繽紛童真美學，推出一系列鞋款服飾單品，當中尤以Slip-on型號最為特別，事關鞋身出現了經典威利在人山人海的海灘場景插畫，正是來自1987年第一本《Where's Waldo》畫冊，至今已有三十多年的歷史，大家可在鞋中尋找威利，最具歷史收藏價值。