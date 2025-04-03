Satisfy首對開發跑鞋擁三大全新科技　圓釘Vibram大底靈感源自？

【Satisfy／越野跑鞋】近年運動鞋世界無疑是百花齊放，除了籃球鞋外，Blokecore的足球鞋、Racecore的賽車鞋，以及Balletcore的芭蕾舞鞋均變成人氣單品，連帶受戶外風Gorpcore影響的機能跑鞋都成為潮流。時至近期，Satisfy也公佈自家推出首對注入三大科技的越野鞋作TheROCKER。



Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

來自法國，由創辦人Brice Partouche創立的Satisfy，自2015年品牌誕生後一直專注開發功能與時尚並重的跑步服。Brice Partouche更會獨家研發物料，透過各種創新科技作招徠，最代表性的定必是PeaceShell及MothTech等。加上一直Satisfy也會跟不少品牌取經，這些年來已多次與HOKA、Salomon、Norda進行聯乘。來到品牌成立第十年這重要里程碑，早前更成功籌集1,130萬歐元的新一輪資金，品牌決定不再靠聯乘，自家開發第一雙越野鞋作，完滿Satisfy整個系列。

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

憑着Brice Partouche累積多年設計與實測經驗，這次鞋作更注入三大新科技及世界頂級物料，包括Rippy 66 Monomesh鞋面、Euforia S-Form超泡棉中底、Vibram TuneLug大底，TheROCKER可說是Satisfy戶外創作的結晶品。

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

1. Rippy 66 Monomesh鞋面：

TheROCKER整個Rippy 66 Monomesh鞋面均採用Nova Nylon 66編織而成，取其抗撕裂的高堅韌強度。另外，此尼龍亦可確保其透氣、輕量優點，讓越野跑鞋可以在不穩定的山野滿足雙腳的靈活性，鞋帶位置也刻意設計成斜身，當跑手們束緊鞋面後，可完美達至貼合度、鎖定感。

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

Rippy 66 Monomesh鞋面（Satisfy）

2. Euforia S-Form超泡棉中底：

如要挑選Satisfy在TheROCKER中最引以為傲的自家開發設定，Euforia S-Form必定是首位。這種Satisfy專有的超泡棉混合物，由Arkema PEBAX與EVA組成，符合人體工學亦專為越野跑山而設，其溫柔舒適穿用感加上有效回彈性能，實現最高「吸力」的腳感支持。另外，Euforia S-Form超泡棉中底由3D印刷製作，除了確保精確度，在可持續性發展的大方向中也樹立全新標準，相比傳統模具減少浪費。

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

Euforia S-Form超泡棉中底（Satisfy）

3. Vibram TuneLug鞋底：

最後就是Vibram TuneLug鞋底，TheROCKER的鞋底設計也是Satisfy的得意之作。整個鞋底利用多個凸出錐形圓釘拼湊而成，這是源自越野遙控車的輪胎為靈感，讓鞋履無條件地合適在任何凹凸不平的地形上穿梭。另外，圓釘的佈局、大小、尺寸也是經過精心設計，增強抓地力之餘，也為跑者提供了卓越的控制力和靈敏度。

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

Vibram TuneLug大底（Satisfy）

Satisfy越野跑鞋TheROCKER（Satisfy）

Satisfy為了全面介紹首對自家作品，在最新一期《Mental Athletic》雜誌中也帶來了鞋履的獨家封面故事，整整十六頁的詳盡文章揭開品牌TheROCKER面紗，也由Patrick Stangbye作主持，訪問Satisfy主腦Brice Partouche、FOARMS共同創辦人Erik Arlen、Satisfy鞋類副總裁Jean-Marc Djian，一起深入探討TheROCKER誕生典故、發展及過程。有興趣的山友緊記訂購。