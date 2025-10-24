棒球帽冷知識大拆解 為何經典棒球帽帽簷底部大多是綠色？

相信許多人都喜歡戴上一頂有型、好看的復古棒球帽，不僅能瞬間遮蓋一頭亂髮，也能顯現出品味和增加穿搭豐富度，甚至呼應穿搭風格，因此每個人基本上必備多頂復古棒球帽。



不管是全封棒球帽、可調的Snapback或是俗稱老帽的彎帽簷帽款，那你是否有發現過，不管是什麼品牌、球隊和帽款主體顏色，這些號稱復古、經典的棒球帽，它的帽簷底部幾乎都是使用綠色？這次潮流冷知識就來告訴你！

同場加映：穿搭必學挑選帽型4大關鍵 圓臉、長臉選哪種帽簷、帽深才適合？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

說到棒球帽，那絕對關於歷史最悠久且最具指標性的美國大聯盟MLB ，早在1910年時期，開始有了現代棒球帽的雛形，當時聯盟並沒有統一跟單一運動品牌談代理授權，而是隊伍各自與品牌簽約，不過所有隊伍的帽簷底部皆有默契地使用綠色，是由於早期科學並不發達，認為綠色對於球員的視力有益，能夠減少太陽的眩光及降低疲勞，順帶一提，那年代的太陽眼鏡的鏡片甚至都是綠色的。

綠色帽簷底部這一用便長達60多年，直到70年代科學發達之後，經過實驗證明，「灰色」更能有效減少眩光，大部分的隊伍才開始陸續改為灰色，不過唯有洋基堅持綠色到1995年，之後大聯盟才真正全數隊伍皆為灰色直到至今，不過洋基隊仍然特立獨行， 2007年改成黑色。因此可以看到1992年被洋基選中，並且效力到2014年的Derek Jeter就戴過上述三種不同顏色的帽簷底部。

就因為MLB最具人氣和指標性的洋基隊使用了綠色帽簷底部長達80年多，加上百年運動品牌New Era的努力之下，終於在1978年正式開放一般民眾也能買得到New Era所出品的 MLB 球帽，使得洋基棒球帽成為流行配件，在嘻哈盛行的黃金90年代更是如此，當時可以說是嘻哈人士必備的單品，這也使得綠色的帽簷底部成為經典、復古的樣式。

就因為綠色的帽沿底部如此經典，並且帶有濃厚復古氣息，使得現今即使不是MLB的復古球帽也都紛紛開始使用這個元素，不管是New Era的聯名帽款，甚至是其他品牌推出的老帽或是Snapback ，都能輕易看見這個傳奇且具指標性的設計了，至今已經成為一股潮流趨勢。

看完以上，是不是對於自己的心愛的棒球帽有更深一層的認識了？想看更多棒球帽或是潮流冷知識的朋友，不妨點擊以下延伸閱讀，了解更多。

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】