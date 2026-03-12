LEGO x Crocs推出巨型積木造型鞋！附送樂高小人偶　收藏價值點滿

踩到樂高積木的痛，相信許多人都有深刻記憶，但這次樂高（LEGO）集團與Crocs攜手合作，要讓你把樂高「穿」在腳上，而且保證不會痛！



雙方正式宣布展開多年期全球合作計畫，首波聯名鞋款「LEGO Brick Clog」以放大版樂高積木造型驚艷登場，早前於2026年2月16日全球同步開賣，定價為149.99美元（約1,170港元）。這款結合樂高無限創意與Crocs趣味精神的鞋款，不僅外型吸睛，更附贈樂高小人偶與4雙迷你版鞋履，收藏價值直接點滿，預料將在潮流圈掀起搶購熱潮。

點擊瀏覽「LEGO Brick Clog」細節👇👇👇

+ 4

LEGO積木造型鞋身設計揭密

「LEGO Brick Clog」最大亮點就是完整複製樂高積木的經典造型，將Crocs招牌的套穿式洞洞鞋輪廓，徹底轉譯成樂高積木語言。鞋面設有4顆印有樂高Logo的積木凸點，搭配品牌貼片與可調式後跟固定帶，提供更穩定的穿著體驗。

最特別的是，連鞋底都刻意做出「積木質感」的仿積木結構設計，視覺衝擊感十足，彷彿真的把一塊巨型樂高積木穿在腳上。首發配色選用樂高經典的大紅色，讓人一眼就聯想到童年熟悉的樂高積木，想低調也難。

官方透露，未來還會陸續推出白色、黑色、粉紅色等多款配色，滿足不同消費者的喜好。鞋款內部維持Crocs一貫的貼腳舒適結構，外層則包覆誇張放大的積木造型鞋身，兼顧視覺效果與實穿性。

值得一提的是，這款鞋的外盒包裝也相當巨大，完全不打算低調，光是包裝就足以成為話題焦點。身為最搞怪的歌手Tommy Cash，也在先前正式於巴黎時裝週上腳。

身為最搞怪的歌手Tommy Cash，也在先前正式於巴黎時裝週上腳。（IG@tommycashworld）

樂高集團與Crocs這次合作可說是品牌跨界行銷的經典案例，完美融合了樂高的創造力、趣味性與懷舊傳統，同時結合Crocs以舒適、諷刺和「醜酷」風格聞名的品牌形象。

Crocs行銷長Carly Gomez表示：「樂高集團無窮的想像力，完美契合Crocs精彩非凡的品牌精神，我們都是以『與眾不同』、激發創意為榮的品牌。我迫不及待讓粉絲看見我們以全新方式突破框架的合作成果。」每雙鞋都會隨附一隻全紅色樂高小人偶，以及4雙可替換的迷你版Crocs鞋履，讓收藏屬性直接點滿。

樂高官網解釋：

這隻獨特的樂高小人偶穿著自己的樂高積木洞洞鞋，無論你的創造力如何，都可以將它視為你的夥伴。

這次合作不僅是單純的產品聯名，更是一種流行文化宣言，透過在時尚秀場而非玩具貨架上推出，雙方都表明這不只是玩具，而是潮流話題的製造者。網友討論熱烈，有人笑稱「這次踩到樂高的是別人」，也有收藏家表示勢在必得。

「LEGO Brick Clog」於2026年2月16日起在Crocs官網與樂高網站全球同步發售，售價為149.99美元。雙方合作還將帶來更多驚喜，包括2026年度推出多波產品系列，其中包含Crocs有史以來最大規模的授權Jibbitz鞋扣配件系列，涵蓋成人與兒童商品，部分門市也將提供現場體驗活動，讓粉絲親身感受這場創意盛宴。

同場加映：CLOT x Crocs Classic Clog聯名鞋 荊棘迷彩搭配限量鞋飾極趣致（點擊放

+ 8

延伸閱讀：

BAPE x adidas 全新「世界盃限定聯名系列」發表！迷彩流星加持 3 款經典鞋型太燒！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】