BLACKPINK Lisa潮戴CELINE帽登封面　法國製細緻造工非一般Cap帽

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-22 18:32

在Hedi Slimane統領之下，CELINE在全球各地的形象大使有不少，不過在亞洲人眼裡，最閃亮耀眼的卻始終非BLACKPINK Lisa莫屬，見Lisa如見CELINE，已植入潮人腦海中的既有概念。

《VOGUE JAPAN》6月號。（VOGUE）

今個星期這股CELINE Lisa熱潮又再進一步升溫，事關她登上了最新一期《VOGUE JAPAN》的封面，清一色全CELINE服飾，搭配不同顏色圖案的CELINE Baseball Cap，揭示品牌今年最致力提倡的重點潮流——懷舊街頭風與捧球帽。

就算是性感Elegant的小短裙，配搭Baseball Cap亦無不可。（VOGUE JAPAN）

只有留意近來CELINE的季度Collection，大家都會發現Baseball Cap可謂無處不在，特別是SPRING 2021 READY-TO-WEAR系列，Hedi Slimane將70、80年代的歐陸便服設計與及搭配概念，重新活化過來。好些衣服都是舊時代Celine曾經提倡過的穿著理念，但設計師卻畫龍點睛地將這些衣服設計和穿搭，轉化成更貼近當代Generation Z的口味，更加隨性，也更加Normcore。

CELINE SPRING 2021 READY-TO-WEAR。（CELINE）

Loulou de la Falaise（右）。（Paris Match）

從前的法式休閒風可能是於西裝褸裡配搭T-shirt和牛仔褲，現在卻變成印上Logo的Sports Bra和TRIOMPHE印花Boxer，如同Lisa雜誌封面上的造型一樣；而鞋履部份，亦由以及的高跟鞋、小短Boots，轉化為簡約平底波鞋；至於頭飾方面的革新最為明顯，以往的法式優雅與休閒，多數以闊邊帽和頭巾為正宗，猶如Loulou de la Falaise所演繹的一樣，現在卻融入了美式街頭元素的Baseball Cap，既是潮流之使然，也是因為Hedi Slimane曾經旅居美國洛衫磯多年，當LA LA LAND遇上花都，就是如斯唯妙唯肖。

CELINE官網更推出一系列Baseball Caps Online Exclusive單品。（CELINE）

CELINE BASEBALL CAP IN COTTON NAVY HK$ 3,300。（CELINE）

為了強化這股Baseball Cap熱，CELINE官網更推出一系列Baseball Caps Online Exclusive單品，帽子輪廓簡潔，將「CELINE」字樣、大「C」Logo或昔日馬車商標繡到帽子之上，搶目醒神，雖然售價並不會便宜，但以CELINE的名號，結合法國製造的精細手工，仍然確保了它非凡的吸引力。