創麥當娜圓錐形胸罩外　關於Jean Paul Gaultier你要知道的5件事

Jean Paul Gaultier,別名「Enfant Terrible」(叛逆天才),是近代最為大膽、異想天開的時裝設計師。無論是提倡讓男人穿上裙子的無性別時尚,或是讓歐美樂壇天后麥當娜穿上他所設計、至今看仍是相當前衛的圓錐形胸罩,甚至是在 2000 年初就試圖將西方時尚融合於中國文化,Jean Paul Gaultier 的種種事蹟都證明了他是一位走在時尚前端的前衛設計師。在同名品牌 Jean Paul Gaultier 成衣系列停擺近 6 年之久後,其品牌終於在今年將品牌成衣重磅回歸。就讓我們在欣賞 Gaultier 新穎的設計同時,來聊聊關於時尚鬼才 Jean Paul Gaultier 你該知道的 5 件事!

不是科班出生,師承Pierre Cardin

1952 年出生於法國郊區,Jean Paul Gaultier 是一直到今天都致力於挑戰時尚界刻板觀念的時裝設計師。並非出生於時裝世家,也沒有受過正式時尚相關教育的 Gaultier ,自稱他最早是從奶奶的手中得到時尚方面的啟發!對於服裝興趣濃厚的他在學生時代曾因為在上課時畫畫,而被老師懲罰把塗鴉貼在校服背後上學,提起這麼一個同年往事,Gaultier 開玩笑稱這樣的處分變向成為了他的第一次「Fashion Show」。

在 Gaultier 18 歲生日當天,他錄取了在時尚界的第一份工作,做為設計師 Pierre Cardin 的助理。這樣的機遇給了他能夠大放異彩的平台,更開通了往後在時尚界的人脈。Jean Paul Gaultier 一直對當年這個難得的機會心存感激,更在 2018 年春季的秀場上,用自己的作品致敬了恩師 Pierre Cardin 傳奇的一生。

跨越性別限制的時尚

雖然許多傑出的設計師,包括 Hubert De Givenchy、Tom Ford 皆並非異性戀者,不過 Jean Paul Gaultier 可以說是歷史上第一位能夠無視當年社會所給予的異樣眼光,高調分享並坦然對待自己的性向的男同性戀時裝設計師。當然除了向世界宣揚性別平等的理念之外,Gaultier 也從設計上大大強調了他自己的觀念,例如 Jean Paul Gaultier 1983 年秀中的「Men Skirt(男人裙)」就是一個顛覆性的設計,把當時被視為女性專屬的服裝元素放置在男服上,Gaultier 可以說是把這種現代跨性別時尚發揚光大的第一人。

1990 年,Jean Paul Gaultier 多年以來的男友間合作夥伴 Francis Menuge 不幸因愛滋病去世,這個悲訊也對他造成了碩大的打擊。Gaultier 曾在多次訪問中稱 Francis Menuge 是 Jean Paul Gaultier 品牌的核心,因為要不是 Francis 在早期給予 Gaultier 的信任以及鼓勵,他並不會膽敢自立門戶,創造自己的品牌。

最出名的設計

剛才提到 Gaultier 所設計的「Men Skirt(男人裙)」,在這一裡就順便讓我們來盤點一下這位時尚界的先鋒人物還有哪些長留青史的經典設計。

首先是 Gaultier 為歌手麥當娜 Madonna 所設計的「Cone Bra(圓錐胸罩)」,這是他為樂壇天后 1990 年的 Blond Ambition 巡迴演唱所設計的服裝,也是 Jean Paul Gaultier 最有代表性的設計之一。值得一提的是 Gaultier 表示這樣的設計靈感來自於他小時候的泰迪熊,而這隻泰迪熊不只留存至今,甚至還曾借多個博物館定期展出。

接下來不得不提經典設計是「Men Corset(男性束腰/馬甲)」!沒錯,類似於「Men Skirt(男人裙)」,Men Corset 把女性的融合進了男性衣櫃,創造一種屬於男人的性感!

Jean Paul Gaultier 對於中國文化也頗有興趣,他不僅曾在訪問中表示這樣的靈感來自於前輩 Pierre Cardin,更在自家品品牌中多次運用中國風的元素。例如 2001 秋季以中國文化為主題的秀,以及品牌標誌性的「龍」圖標,都展現了 Gaultier 對於東方文化的遐想。

最後還有一個堪稱 Jean Paul Gaultier 品牌「制服」的 JPG 水手服。無論是在 Jean Paul Gaultier 品牌的香水支線或是服裝上,我們總能看到白藍相間的水手服,這是 JPG 的標誌性設計。靈感來自於 Gaultier 在孩童時期所穿著的條文設計,對於童年的他來說,母親每次讓穿上這樣的水手服都會無不為何的感到心情愉悅,也因此成了他設計生涯中不可或缺的元素之一。

依然經典的電影造型

Jean Paul Gaultier 為之出名的不只有他精彩的時裝秀,更有他異想天開的戲服設計。就像 Yohji Yamamoto、agnes b、或是 Givenchy 一樣,身為一位當代名聲響亮的時裝設計師,當然曾收到過電影劇組的邀請來擔任作品的服裝負責人。

Jean Paul Gaultier 操刀的戲服設計電影中最出名的,是 1997 年的美國科幻片「第五元素 The Fifth Element」。電影女主角 Leeloo(Milla Jovovich 飾演)性感裸露的繃帶洋裝(Bandage Dress)完美的帶出了此角色野蠻卻同時極具吸引力的性格特徵,瘋狂的服裝設計配上瘋狂的人物角色毫無違和感。

不過講到「第五元素 The Fifth Element」,相信大家最為印象深刻的還是由 Chris Tucker 飾演的角色 Ruby Rhod。女性的服裝、男性的身軀、不知道該以「性感」還是「英俊」來形容,Ruby Rhod 這角色簡直就是 Gaultier 一直嚮往的時尚---「性別模糊化」的最佳呈現。而「第五元素 The Fifth Element」上映這麼多年過去,無論是中的女主角 Leeloo 或是配角 Rudy Rose,至今依然是美國萬聖節人氣最高的幾個電影扮演角色,可見 Gaultier 的設計早成了經典。

大膽與新稅設計師合作,成衣系列再度回歸!

呼應開頭中所提到的「Jean Paul Gaultier 成衣系列回歸」一事,這就要讓我們從 Gaultier 成衣系列的愛恨情仇開始說起。Jean Paul Gaultier 的恩師 Pierre Cardin 是改變了時尚界運營模式的設計師,早在之前,時尚產業幾乎是以訂製為主的,並沒有 Ready To Wear 的概念,一直到了 Cardin 成衣系列介紹給了世人,時尚才從量身訂做的禮服漸漸演化成了今天我們所熟悉的,到品牌的店舖去直接就能購買到服裝到模式。

而 Jean Paul Gaultier 當然也跟上了 Pierre Cardin 的腳步,Jean Paul Gaultier、JPG、Junior Gaultier 等等是 Gaultier 曾經玲琅滿目的服裝線,都是圍繞著 Ready To Wear ,打造由成衣概念為中心的商業化時尚產業。一直到 2015 放出驚人之語,表示將暫停 Jean Paul Gaultier 其下的成衣系列。對於這樣的決定, Gaultier 解釋時至今日的生涯階段,希望更專注於設計而不是大量營銷,這就是為什麼打算叫停成衣系列,也是為什麼我們現今幾乎見不到 Jean Paul Gaultier 的店舖了。

除了成衣系列,Jean Paul Gaultier 1997年推出了自己的高級訂製,直至去年(2020)為時尚圈投下震撼彈,春夏告別作後宣布未來將以不同的設計師來詮釋 Jean Paul Gaultier 的高訂精神,同年七月的高級訂製服系列馬上找來 Sacai 設計師阿部千登勢(Chitose Abe)以客座設計師之姿,延續高訂的概念登場。

沒料到在 2021 年 5 月,Jean Paul Gaultier 寫著「The end.」的官方Instagram貼文,讓我們以為這位時尚老頑童真的將劃下一個時代的結束,沒料到卻是宣布睽違 6 年的成衣系列非常突然的回歸,最特別的是全新系列並非由他本人操刀設計,除了 Jean Paul Gaultier 工作室的復刻與新作之外,還邀請 5 個備受矚目的新銳設計師品牌參與創作:倫敦珠寶品牌 Alan Crocetti、知名刺青藝術家 Dr. Woo、多元藝術創作者 Marvin M’Toumo 、曾與 Lady Gaga 合作的 Nicola Lecourt Mansion以及設計師品牌 Ottolinger 和 Palomo Spain 等,將再度打造最新鮮且前衛的設計作品!

未來這全新的成衣系列將會陸續邀請不同的新興創意者加入,再加上高級訂製系列也將持續邀請客座設計師操刀,能夠這樣大膽地採用後起之秀,提拔後備也共享榮耀,採用更多年輕創作者來自不同時空背景的創意,激發出新的火花!種種決定對於一個今年已經 69 歲的設計師、超過 45 年的品牌來說相當難得,我想這才是真正的落實 Jean Paul Gaultier 品牌前衛、大膽又時髦的價值! 對於「Enfant Terrible」未來又會為時尚界帶來怎麼樣的變革,我們拭目以待!

