古着再造｜曾任村上隆助理　Yusuke Maeda將Vintage服裝變畫布

【村上隆／日本藝術家/ 古着/ Vintage】曾是村上隆助理的日本藝術家前田悠佑（Yusuke Maeda），近年巧妙地以他獨有的繪畫技藝融入到Vintage服飾中，創作出集古着與藝術於一身的設計，挑戰同樣以手繪為創作軸心的紐約品牌BODE。



紐約時裝品牌BODE以手繪聞名Senior Code系列：

日本人對於時裝呈現一向有着獨有的想法，擅長透過富品味的包裝技巧將別人認為已經沒有價值的東西注入新生命，更誇張地可蔓延成一種風潮。成長於大阪府的前田悠佑（Yusuke Maeda）同樣有此思維，在2020年畢業於京都藝術大學設計科目，完成學業後在村上隆的Kaikai Kiki擔任藝術家助理，四年工作時間讓他在藝術、時尚、音樂圈建立人脈，逐漸建立獨立發展的信心。

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畢業至今前田悠佑經已參與過不少群策展覽與個人展覽，其中最令人開始留意他的名字必定在2023年參與的Honey Eater活動，皆因前田悠佑開始將他的繪畫作品由紙張遷移到古着衣物中，在中古服上繪製擁有獨特世界觀的手繪畫作，以remake paint為主題，更創立了同名個人品牌Yusuke Maeda。

「Honey Eater」活動（IG@art_staygold）

前田悠佑畫作：

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以左手繪畫的前田悠佑，其作品散發着一種畢加索般的抽象派氣息，大多以人像面貌與文字作為軸心，配搭各鮮艷顏色呈現出濃烈藝術氣味，當中他擁有自己一套的繪畫技巧，創作時他會閉上一隻眼睛描繪，然後有意識地添加線條，這手法他稱之為「Half Blind Drawing」，前田悠佑這樣畫畫是為了通過創作來將自己置身於各種互相矛盾元素的中心，例如男與女、成人與孩子、意識與無意識、本能與理性、生與死等等，作品最終會展示出遊走於實體與模糊之間，這樣更能夠清晰顯示出抽象概念。

前田悠佑以古着變畫布的穿搭：

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以古着變畫布成為了前田悠佑的成名作，但他沒有過度發展，畢竟也是存有一份藝術家性格，「畫布」需經由他到古着店親自挑選，軍褸、工人服與衛衣等同一色調的單品是首選，配上獨有畫風讓容易被遺忘的二手服添加濃厚的藝術氣息，而且每件作品都確保是獨一無二的，絕對不會有撞衫、撞Print的情況出現。