兩太空探測器分別檢測到日冕爆發　驚人巧合記錄太陽風暴變化

撰文： 臺北天文館 最後更新日期： 2021-04-12 13:05

我們可以用近地衛星和太空探測器對太陽風暴進行很好的測量，但是，對於日冕爆發通過地球之後，在星際空間中發生什麼事情我們所知甚少，因為在地球之外我們能運用的研究工具極其有限，兩個太空探測器在相對太陽很遠的距離，竟能檢測到同一日冕爆發，其機率實在非常低。 但是在1998年非常偶然的情況下，不只近地衛星偵測到，數天後「尤利西斯號」太陽探測器也在相距很遠、不同的地點偵測到同一個日冕爆發，這提供了難得的機會去研究日冕爆發過程中的變化。

當時兩架設計用於研究太陽風的太空探測器，NASA的「風」太空探測器於3月4日位於L1拉格朗日點，大約為1個天文單位的距離，首次測量到日冕爆發。18天後，同一個日冕爆發抵達位在5.4天文單位、大致相當於木星平均軌道距離的「尤利西斯號」太陽探測器。

天文學家根據兩次遭遇所收集的數據，首次得以研究日冕爆發隨着其深入太陽系而發生的變化。特別是，嵌入式磁雲的磁流體動力的改變。

「風」太空探測器（左）和尤利西斯（右）的數據比較。(Telloni et al., ApJL, 2020)

他們發現，研究在兩個太空探測器之間，4.4天文單位的距離中，磁雲的螺旋結構明顯地崩解。科學家認為，這可能是由於尾隨在後的第二道磁雲，速度快於在第一道磁雲，在抵達尤利西斯時，追上並壓縮了它，兩者相互作用的結果。

這可以解釋為什麼磁雲的螺旋結構在到達5.4天文單位時變得更加扭曲，而不是像預期地那樣變小，兩個磁雲之間的磁性相互作用可能會使外層退化，因而留下更扭曲的核心。從這項分析中可以清楚地看出，兩個磁雲相互作用非常大，第一道磁雲的磁性結構強烈變形，它的大規模旋轉遠遠超出了第二道磁雲的尾部，這代表了背景磁場旋轉的一種形式。

隨著NASA的帕克太陽探測器，ESA和JAXA的貝皮可倫坡號以及ESA的太陽軌道器都以不同的距離繞太陽公轉，以後再發生類似巧合的機會應該會更多，太陽物理學的黃金時代即將來臨了。

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