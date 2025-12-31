【最殘酷連載】畫家以自畫像記錄阿茲海默症5年　最後五官變這樣

撰文：日本設計小站
出版：更新：

與阿茲海默症對抗的畫家，這可能是我看過最殘酷的「連載」了。畫家William Utermohlen在1995年被確診阿茲海默症的那天，做了一個決定：用熟悉的畫筆，為自己畫下最後一組自畫像。記錄自己逐漸被遺忘的過程，直到畫不動為止。

第一年，畫布上的他依然清晰，筆觸穩定，背景分明，他還是那個熟悉的自己。

1961年，William Utermohlen自畫像，此時他尚未被診斷出阿茲海默症。（William Utermohlen）

畫面越來越扭曲　連五官都變得模糊：

+10

第二年，背景開始消失，整個世界彷彿只剩下他那張日漸困惑的臉。

第三年，恐懼浮現。五官開始扭曲、錯位，那雙眼睛裏揉進了我們無法想像的掙扎。畫布，第一次露出了它猙獰的一面。

到了第四、五年，色彩變得單一，線條開始笨拙，曾經熟稔的技法，被疾病一點點偷走。

「敗家藝術家」畫作顏料厚如蛋糕　竟全是廉價廢材　細節令人驚嘆患腦退化退休軍人一招破解密碼鎖　帶妻逃出療養院引熱議

直到2001年，他連如何握住畫筆，都忘得一乾二淨。這場長達數年的「自我告別」畫像，後來被醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）刊登。

讓全世界看見了阿茲海默症的真實面貌，它不是簡單的「忘記」，而是整個世界的崩塌與重構。

William Utermohlen之後在療養院度過了無法執筆的五年，於2007年逝世。那個曾經通過自畫像尋找自己的人，最終在畫布上，徹底消失了。

延伸閱讀：法國前總理政客變畫家　揭選中國作個人畫展首站原因

+21
日本插畫師筆下「騎呢花花髮型女」竟是寫實作品　網民：以為是帽「AI繪圖」以約840萬港元成交　一文看清女機械人版達文西威水史意大利男撿畫回家長期遭妻嫌　62年後始知是值5000萬畢加索真跡

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

畫家
阿茲海默症
藝術家
藝術
文化藝術
日本設計小站