加州出走潮・三│Tesla正式遷出：加州仍是機會之地？

12月1，電動車巨頭Tesla正式把總部由加州遷至德州奧斯汀（Austin）。過去二十年，加州人口以至企業都有遷出之勢。在高昂的企業所得稅、銷售稅的威逼之下，許多企業都不得不考慮這一選項，一場企業大出逃似乎正在發生。

此為「加州出走潮」專題第三篇



閱讀系列首兩篇：加州出走潮・一│高生活成本掀遷居潮 財富再分配呼聲迭起加州出走潮・二│山火、封城、物價飛漲──黃金州不再「宜居」去年，加州史上首次錄得人口淨減少，失去一個國會議席。該州社會二分化的情況加劇：高收入、高學歷的科技從業員聚居於各個海灣大城巿；低收入低學歷一群就被排擠出城巿外圍，甚至別州。現時，連企業總部遷離加州的速度，也是史無前例。

單計2021前半年，總部遷離加州的企業達74家，比2018或2020全年數目為多。在2018至2020年間遷出加州之中最著名的企業包括蘋果、雀巢美國（Nestle USA）、甲骨文（Oracle）。至於最受歡迎的目的地，順序是德州、田納西州、亞利桑那州及內華達州。電商巨頭亞馬遜也將其技術中心遷至德州。

最新正式遷至德州的Tesla，新總部正好是本身已在奧斯汀巿的超級工廠。加州是Tesla的起家地，也是全美最大的電動車巿場。總裁馬斯克早在去年式已搬家至德州，其SpaceX公司在德州南部亦設發射場。

圖為甲骨文在加州紅木城的總部。

高稅率為人詬病

為什麼企業相繼離開加州？首要原因是高稅率。加州最高個人所得稅達13.3%（年收入100萬美元以上人士），為全美之最。加州民主黨政府甚至正考慮把相關稅率提高至16.8%；至於最高公司稅率為8.84%，為全美第11高。

根據美國商業雜誌《Chief Executive》的「對做生意最好及最壞的州份」（best & worst states for business）年度調查，2021年加州再一次位列榜尾。該調查每年抽調全國數百名CEO，綜合考量稅務政策、監管環境、人才等多方因素，對全國各個州份進行評級，而德州則連續17年登頂榜首。

另一項由小型企業及創業委員會（Small Business & Entrepreneurship Council）進行的年度調查排名顯示，綜合62項包括稅、監管和政府支出在內的政策來看，2019年加州的營商環境在50個州當中排名第49。這些調查結果以及許多考慮甚至已經搬出加州的企業高管，通通把矛頭指向加州的「反商業氣候」（anti-business climate）。

圖為Tesla在加州的工廠俯視圖。（Getty）

此外，加州管制項目之多也是冠絕全美，增加企業營運成本。企營在營運時往往需要申請林林總總的准許證或牌照，「航空批准」、「傢具及床具生產牌照」、「進口商牌照」、「地下儲水庫牌照」、「防盜警報牌照」等，而且牌照申請需時，為企業構成大量不便。還有的是電費。加州每小時商用電費是全美第三貴，僅次阿拉斯加和夏威夷，每度電的成本比佛羅里達州高約一倍。

不只吸金力強的大型科創企業，不少中小企亦難敵高成本。

「我記得有一年我給加州政府簽了一張24,000美元的支票，而且這還只是給州政府繳納的所得稅，不包括聯邦稅款。」Erica Douglass年初接受美國CNBC採訪時表示，早在2009年，她已把其創立的搜尋引擎企業Whoosh Traffic遷移到德州。

延伸閱讀：德州科創時代・上｜蘋果Tesla紛進駐 奧斯汀打造新科網神話 ?德州科創時代・中｜南部反擊戰：從星際基地與新能源開始

Tesla2014年在德州的工廠建築工地景象。（Tesla官網）

本來成長自中西部印第安納州（Indiana）的一個小農場的Douglass，在加州讀大學及開展事業時感受到巨大的文化衝擊。先在三藩市灣區生活了近十年，隨後又在聖地牙哥（San Diego）運營一家叫做Whoosh Traffic的搜尋引擎優化企業：「你要明白，我喜歡聖地牙哥，這裏的天氣很好、海灘很美，人們很友好而且充滿企業家精神。」某程度上，她是「加州夢」逐夢者之一，但Douglass最終將她的公司遷往德州。

高昂的稅款、繁瑣的書面程序使Douglass感到徹底厭倦：作為一家出售服務而非產品的公司，Whoosh Traffic雖不需要向州政府繳納銷售稅，卻仍要提交相關季度報告、保留稅務賬戶，過程中須與政府工作人員的冗長交涉，還有處理一年四次報稅手續。

加上疫情以後，加州矽谷企業都紛紛採納遙距辦公，員工能減少通勤時間之餘，亦可撰擇居住於較遠離巿中心、租金較低的地區居住，也意味這類高技術僱員再不一定要在加州居住及上班。

留下的初創企業

儘管惠普、甲骨文、Tesla、Toyota等龍頭企業搬出引得滿城風雨，卻不能代表矽谷或加州失去魅力。

在《Chief Executive》雜誌年度調查中，CEO普遍表示最為看重的稅務因素，對於初創企業而言影響相對較小，因為初創企業的收益往往遠不及最高稅率的門檻。

根據另一方面，對於初創企業而言至關重要的風險投資高度集中在加州，且尚未有外溢的跡象。2019年，全美風險投資的38%都投給了矽谷的初創企業，而2020年風投總額更達到68億美元，比前一年還增加9億。幫助大量企業成為「獨角獸」的創投公司Y Combinator數據顯示，2020年將企業地址列為灣區的創始人比例保持穩定。

分析人士認為，風險投資是一個高度依賴人際網絡的行業，這種特質使大多數風險投資辦公室只能設立在灣區。卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）商學院的教授Brandy Aven說：「風險投資不是一項無接觸的運動（contactless sport）。其他地區的風險投資增長是由於溢出效應引發的，沒有什麼理由認為這些其他地區會取代矽谷。」