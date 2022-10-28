海地霍亂疫情大爆發：衛生環境瀕臨災難邊緣

編按：海地霍亂疫情持續惡化，自去年總統遇刺身亡事件後，武裝幫派之間的鬥爭加劇，導致治安不良及傳染病雙重夾擊，日本已暫時關閉當地大使館。美國及加拿大近日均運送裝甲車等裝備到當地協助維持治安。而霍亂更時隔三年重臨當地，對民眾健康構成另一重大威脅，至今懷疑個案已逾1700宗，兒童患者佔半。



撰文：無國界醫生

無國界醫生警告，海地民眾正生活在惡劣環境之中，每天面臨令人震驚的衛生和人道危機，且情況持續惡化。面對暴力事件四起和燃料短缺，民眾要取得清潔用水和醫療護理均十分艱難。此外，海地已有三年沒出現霍亂新症，但在過去兩週，霍亂在海地捲土重來。

海地陷入無政府狀態多時，首都太子港抗議者10月21日上街要求建國際軍隊支援當地。（AP）

無國界醫生尚路易（Dr Luxamilda Jean-Louis）解釋：「上週，有一名孕婦來到我們位於（海地首都）太陽城的醫院，需要進行緊急剖腹產手術。我們嘗試將她轉診到有機會提供這項服務的醫療設施，但她最終回天乏術。

不論是由於路途上的安全問題，抑或是衛生機構不再運作，太子港每天都有這種事情發生。情況變幻莫測，每天、甚至每個小時都可能不一樣。」

太子港內大部份醫院包括無國界醫生的醫院，連日來只能依靠發電機運作，被迫減少服務，甚至礙於燃料短缺而關門。無國界醫生海地項目統籌穆欣多（Mumuza Muhindo）說：

我們與太子港的其他醫院面臨相同處境。如果無法取得燃料，我們的醫療設施運作無法再多撐幾週。此外，我們用來繼續治療霍亂病例及為民眾提供護理的醫療設備，目前都被扣留在港口。

海地於 10 月 2 日正式確認霍亂病例再現，無國界醫生團隊對此同樣感到憂心。組織在圖爾高（Turgeau）、太陽城的德魯拉德（Drouillard in Cité Soleil）、戰神廣場（Champ de Mars）和卡勒富爾（Carrefour）社區設立了 4 個治療中心，共有 205 個床位，而這些中心每天收治超過 100 名出現疑似霍亂症狀的患者。

無國界醫生海地項目醫療統籌恩甘塞萊（Auguste Ngantsélé）警告道：「不安全的水是霍亂傳播的主因之一，而在霍亂捲土重來的情況下，缺乏清潔用水會帶來災難性的後果。如果沒有飲用水、醫療和良好的廢物管理，病例暴增的風險會非常高，這些都是急需處理的。」

無國界醫生提供圖片：

除了取得用水和建立護理能力外，當地民眾亦必須能夠抵達醫療設施。然而在太子港，出門移動一直是個挑戰，要到達能夠提供所需治療的醫療竣設施往往很難。不論是為創傷、燒傷、嚴重急症患者或性暴力倖存者提供護理時，無國界醫生每日都在不同醫療行動中目睹這種情況。

近日，無國界醫生已進一步增加行動，加強在部份項目中處理手術的能力。至於在應對霍亂方面，團隊除了以治療為重點，同時注重預防感染。

無國界醫生在海地的工作



無國界醫生團隊在海地提供免費醫療護理超過 30 年，目正於該國各地營運 7 個項目，包括首都太子港、南部和阿蒂博尼特（Artibonite）等地，治療危及生命的緊急情況、創傷、燒傷、性暴力受害者和提供生殖保健。無國界醫生亦恆常地介入緊急情況，如自然災害。在 2021 年，無國界醫生團隊進行了25,000 次緊急諮詢，治療了 3,220 名暴力受害者，並幫助了 1,560 名性暴力倖存者。

