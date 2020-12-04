Apple獨佔三分之一　全球智能穿戴設備排名揭曉小米第二華為第三

市調機構IDC發佈今年第三季度全球智能穿戴的出貨量報吿，涵蓋智能手錶與無線藍牙耳機的出貨量，總計達1.25億支，相較於去年同期增長35.1％，顯示出市場的強需求。

觀察全球智能穿戴裝置前五大品牌出貨量的市場佔有率排名，尤以蘋果旗下的Apple Watch手錶系列與AirPods無線耳機系列，最受市場歡迎，以33.1％的市佔份額高居第一。值得一提的是，蘋果今年除了推出第六代Apple Watch手錶之外，還推出平價版的Apple Watch SE，藉此擴大產品陣容，提供不同價位段產品的策略佈局也顯見成效。

IDC發佈今年第三季度全球可穿戴裝置的出貨量報吿，相比去年同期增長35.1％。

小米今年在智能穿戴裝置的出貨表現也大有所獲，總計出貨量達1700萬個，以13.6％的市佔份額位居排名第二。相比去年同期成長26.4％。IDC分析指出，主要受惠於產品定價鎖定低價格帶、以及積極朝國際市場拓展有關。

緊追在後的則是華為，以11％市場份額排名第三。儘管華為今年受到美國製裁影響，但由於旗下智能手錶的內部零組件都不是來自美國，且出貨量市場主要集中在中國，也讓華為在穿戴裝置市場持續佔有一席之地。三星旗下Galaxy Watch與無線耳機於第三季出貨量，則以9.0％的份額，位居第四。

值得注意的是，智能穿戴裝置於第三季全球出貨量的第五名，則是由Fitbit與印度智能穿戴品牌BoAt並列，市場份額均為2.6％。IDC認為，市場佔有率急劇攀升搶進前五大的BoAt，由於該品牌推出的智能手錶與無線耳機的消費主力市場目前仍以印度當地為首要。未來能否持續拓展至其它國家，進而帶動市場佔有率提升，尚有待後續觀察。

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