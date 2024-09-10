大陸赴港餐飲品牌水土不服紛結業　但香港仍為進軍海外的重要平台

過去一年有不少中國大陸知名餐飲品牌前赴香港開店，但到了今年6月部份餐廳已經結業，令人質疑是否水土不服。不過，近月繼續有大陸餐飲企業在香港擴充業務，顯示香港仍是大陸餐飲企業進軍海外的重要平台。



本文獲《聯合早報》授權轉載。作者為戴慶成。



內地平價茶飲品牌蜜雪冰城2023年底進駐香港。（資料圖片／盧翊銘攝）

投資推廣署助木屋燒烤在港開業，2024年4月設首間旺角分店。（政府新聞處圖片）

陸港兩地在去年疫情結束後恢復通關，港人北上消費成風，大陸餐飲品牌則「逆向」到香港搶攻市場佔有率，包括太二酸菜魚、木屋燒烤、楊國福麻辣燙、農耕記、蜜雪冰城等等。近年冒起的網紅店「鮑師傅」也已申請在香港註冊商標。

網媒「香港01」今年6月18日報道，根據食物環境衛生署及網上資料，由去年中至今，至少有42個大陸餐飲品牌進駐香港，分店總達106家。當中手打檸檬茶有30家、川菜餐廳有17家，其他手搖飲料店有15家。其餘的有火鍋、各式中菜、韓式烤肉、咖啡及甜品店等。

內地茶飲店「檸濛濛手打香水檸檬茶」於港開設8間分店。（檸濛濛Facebook）

然而，香港經濟踏入今年表現未逾理想，市場從6月份開始傳出多起大陸餐飲品牌提早退租的個案。當中較為矚目的，是位於旺角彌敦道578至580號恆隆大廈的地舖，去年中由大陸著名檸檬茶飲品店「檸濛濛手打香水檸檬茶」以月租七萬港元（1萬1707新元）承租，租約至2025年4月。該舖去年6月開業後，業績表現不理想，最終在今年6月份退租。

「檸濛濛」在小紅書解釋退租決定時形容，在香港開店成本巨大，每月租金要3.6萬到13萬港元，裝修費在15萬至25萬港元之間；人力方面，以一家門店需要三個人來計，一個月要支付6萬至8萬港元成本。但「檸濛濛」在香港並非全線結業，在銅鑼灣、荃灣等仍有分店。

其他在今年退租的，還包括：湘西菜館「蘿蔔向南」、在廣州有27年歷史的「咕嚕丸子屋」，以及位於尖東的大陸連鎖烤肉店「西塔老太太」。

「蘿蔔向南」原租用旺角登打士街43H號登打士廣場地下3、5號舖，惟提早已退租。

廣州小食店「咕嚕丸子屋」位於油麻地彌敦道近月已結業。

有業界人士就此認為，大陸餐飲品牌不了解香港市況，初來港做生意難免要交學費，例如選擇商鋪時有些位置旺丁不旺財，或者附近競爭很大。

事實上，部份大陸餐飲企業踏入下半年繼續在香港擴充。例如，大陸人氣茶飲店「喜茶」在8月連租兩舖。在大陸擁有數千分店的連鎖茶飲店「霸王茶姬」，則剛剛預租了尖沙咀K11商場舖位，成為集團在香港的首家分店。

另外，主打湖南菜的「農耕記」去年9月進駐香港，先後於佐敦、黃埔、黃大仙及北角開設分店，今年7月更無懼逆市擴張，先後於將軍澳東港城及沙田好運中心開設第五及第六間分店。太二酸菜魚去年在香港一口氣開設四家分店，包括沙田、啟德、尖沙咀和九龍塘，吸引不少香港人光顧，早前也在將軍澳中心開設第五家分店。

農耕記首席產品官馮國華表示，內地餐飲競爭激烈，不少餐飲品牌出海發展。（黃文琪攝）

香港中文大學大學通識學部講師蔡思行接受《聯合早報》訪問時表示，目前來港旅客數目尚未完全復甦，只及2019年高峰約六成。加上港人過去幾年習慣了外賣模式，以及北上消費的浪潮，來港大陸餐飲企業與香港餐飲企業同樣面臨客源減少的困難，所以部份餐廳選擇結業。不過，近來香港部份街舖租金較以往高峰期有顯著下降，以及香港旅遊業陸續復甦，給予了其他飲食企業擴張的空間。

蔡思行認為，香港仍是中國餐飲企業進軍海外的重要平台，而大陸餐飲品牌進軍香港，也為香港餐飲業注入新血。「若本地餐飲業面對這市場競爭，能夠知恥近乎勇，將能夠促進本地餐飲業自身的更新和升級。」