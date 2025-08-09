基孔肯雅熱｜八月首批誘蚊器指數　屯門掃管笏達16.4%　灣仔北0%

內地佛山爆發可由白紋伊蚊傳播的基孔肯雅熱病，與內地往來頻繁的本港上周六起開始有輸入個案，累計已有5宗輸入個案，其中兩宗個案均曾前往佛山。政府近日加強滅蚊工作，食物環境衞生署今日（9日）公布八月份第一批涵蓋13個監察區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，其中屯門區掃管笏的指數達16.4%，署方指會按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排，將原先在分區誘蚊器指數達20%時作出的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域，並聯同有關部門及持份者強化滅蚊工作。



2025年8月8日，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲女子，她居於葵青石籬一邨，上月到佛山探親。食環署翌日安排人員到石籬一邨滅蚊。（梁鵬威攝）

食環署表示，為讓市民可以更快掌握蚊患情況，一同加強控蚊工作，降低基孔肯雅熱的傳播風險，會加強白紋伊蚊誘蚊器指數的資訊發放。而八月份第一批涵蓋13個監察區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數中，屯門區掃管笏的指數最高，達16.4%，其次是尖沙咀東及北角，分別為7.4%及7.1%；最低是錄得0%的灣仔北。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

誘蚊器指數介乎10%至20%會強化控蚊

食環署表示，會按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排，將原先在分區誘蚊器指數達20%時開展的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域，並各有關部門及持份者合作，找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。

食環署呼籲市民收拾處所，並檢查處所內是否有容器積水；清除所有多餘積水，並消除滲漏源頭；栽種花卉的水每星期最少徹底更換一次，清除盤栽墊碟裏的水；蓋好所有盛水容器；汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；及鋪平或填補不平坦的地面及孔洞，加強防範蚊子滋生。