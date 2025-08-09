基孔肯雅熱｜患者居石籬一邨食環署滅蚊　長者稱不返內地免易中招

本港昨日（8日）新增一宗基孔肯雅熱輸入個案及一宗可能個案，累計共錄得五宗輸入個案。其中一宗個案患者居住葵涌石籬一邨。食環署今早（9日）到場於容易滋生蚊蟲位置展開滅蚊工作，拉起封鎖帶噴灑滅蟲劑，並倒放蚊沙。關愛隊成員亦向居民派發單張，提高市民意識，呼籲做好防蚊措施。有年長居民指，最近不會北上，擔心中招出事，易有併發症，又指知悉屋邨出現病例，形容是無可避免，會做好個人防蚊措施，「擔心得幾多啫？唔出街唔食飯吖？」



食環署今早（9日）到場於容易出現蚊患位置進行滅蚊工作，拉起封鎖帶噴灑滅蟲劑，並倒放蚊沙。（梁鵬威攝）

食環署今早（9日）到場於容易出現蚊患位置進行滅蚊工作，拉起封鎖帶噴灑滅蟲劑，並倒放蚊沙。（梁鵬威攝）

食環署今早（9日）到場於容易出現蚊患位置進行滅蚊工作，拉起封鎖帶噴灑滅蟲劑，並倒放蚊沙。（梁鵬威攝）

葵青區區議員郭芙蓉表示，個案爆發後，已聯同各個部門到場解釋事件，同時房屋署、食環署以及康文署均在斜坡、有枯葉及積水等容易發生蚊患位置滅蚊。關愛隊成員亦向居民派發單張，提高市民意識，呼籲做好防蚊措施。她續指平時「各部門會定時收集黑點位置，加強做一個針對性嘅滅蚊工作」，也會根據居民反映的相應地點作滅蚊工作。

葵青區區議員郭芙蓉表示，個案爆發後，房屋署、食環署以及康文署均在斜坡、有枯葉及積水等容易發生蚊患位置滅蚊。（梁鵬威攝）

居民黃女士稱邨內多蚊 試過被蚊咬要睇醫生

居住在石籬一邨的黃女士指，屋邨內一直都多蚊，更直言自己「好惹蚊」，曾在做晨運時被蚊「咬到要睇醫生」，因此「少咗出街」。同樣「惹蚊」的還有陳女士，她指平時會「抹吓嘢清潔多啲」，但因為經常被蚊叮便不敢再坐在屋邨一帶。

呂先生：擔心得幾多啫，唔出街唔食飯吖？

有居民則表示不擔心蚊患爆發，呂先生稱「香港地流動性大，啲人又成日返大陸又去邊度，又出又入」，便容易惹蚊。他指，最近不會北上，稱「我哋呢啲老人家中招好麻煩，併發症又多」，雖然知道屋邨有病例，但是無可避免的，直言：「擔心得幾多啫？唔出街唔食飯吖？」他續指，唯有做好個人防蚊措施，「自己做好啲」。

陳先生指，他住在底層，平時會家中清理積水並開冷氣預防，今天出門亦沒有做防蚊措施，亦不擔心蚊患爆發。