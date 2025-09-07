從1980年33萬人口到如今1800萬　「深圳奇蹟」是如何成就的？

1980年，深圳常住人口33.29萬人。1991年，海天出版社發行一本報告文學《深圳的斯芬克斯之謎》，由市委宣傳部寫作組執筆，時任市委書記作序，以豐富的史料，勾勒了經濟特區第一個十年的崢嶸。



書中記載，1987年，每天約有12萬人從內地進入經濟特區，其中至少有十分之一懷着求職的目的，照此算來，當年來深圳的求職人數超過400萬人。那就是「百萬奮鬥者南下」的歷史名場面，他們湧向深圳，求的是「逆天改命」的新生。

改革先鋒用勇氣和行動定義「敢闖敢試」

2024年，深圳人口規模達1798.95萬人。每個深圳人，都是一個未知數。

深圳的千萬分之一，可以是袁庚。

他是最著名的「深圳人」之一，一生獲得很多讚譽，但最為人稱道的是：「改革開放的馬前卒」。打破大鍋飯，為4分錢驚動中南海——袁庚主政下的蛇口在短短數年間，拉開了中國改革開放的風雲大幕。

1980年，袁庚（左）在海上考察蛇口。（新華社）

但他留下的傳奇遠不止「時間就是金錢」。袁庚之所以能成為傳奇，還因為他「敢為天下先」的勇氣。我們需要銘記的，是袁庚常常提及的，向前走，莫回頭。

深圳的千萬分之一，可以是任正非。

他和華為，堪稱當代商業史上的傳奇。他在1987年集資21000元人民幣創立華為。沒有資本、沒有人脈、沒有資源、沒有技術、沒有市場經驗，他卻成功逆襲，一步步把華為帶到世界級的企業。

任正非資料圖（人民日報）

2010年，任正非獲「深圳經濟特區三十年30位傑出人物」，他說，特區創新土壤，是華為發展的基石，實幹、開拓、奮鬥、創新的特區精神，激勵了幾代華為人的鬥志。

今年6月，他在深圳華為總部發聲：

不去想困難，幹就完了。

逆流而上的華麗，終究是埋頭苦幹而來的。

深圳的千萬分之一，可以是陳錫添。

上世紀90年代初，國外形勢複雜，國內對姓「社」姓「資」問題爭議不斷。關鍵時刻，1992年1月19日至23日，鄧小平到深圳視察。

趕上這麼重大的歷史事件，但是通知我們不報道，沒有報道任務。

作為全程跟隨的文字記者，陳錫添說，他主要負責文字記錄，但在現場聆聽小平的談話，深感字字千鈞。

媒體人的使命感，讓陳錫添敢想敢幹：

剛落筆，我便想好了題目，就用唐代詩人李賀的詩句——『東方風來滿眼春』。小平來深圳時正是南國早春，他給人們帶來了春天的消息，也定將在全國掀起改革開放的滾滾春潮。

1992年3月26日，深圳特區報刊登《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》。（深圳衛視）

1.1萬字的長篇通訊一氣呵成。1992年3月26日，《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》刊發，猶如平地春雷，向世界傳遞了中國改革開放的信號，被譽為「歷史關頭的雄文」。

特區精神是每個「千萬分之一」奮鬥出來的

2023年，《敢闖敢試》將深圳裝進一艘太空飛船中，通過深圳號勇闖無人區、探索星辰大海的科幻手段，寓意深圳「敢闖敢試」的改革精神和城市氣質。

2024年，《敢為人先》以主人公的經歷為線索，深刻闡述了實現夢想所需要的信念、勇氣、努力和態度，寓意着深圳這座城市四十年來的發展歷程，更是改革開放以來，整個中國在這個大時代的發展歷程的縮影。

2025年，《埋頭苦幹》以新民主主義革命、社會主義建設、改革開放、新時代四個階段為脈絡，將城市命運融入民族復興的歷史長河。一個個無名英雄，成為特區的代言人。

特區精神的載體是什麼？就是每一個「千萬分之一」。

正如人工智能企業——雲天勵飛董事長兼CEO陳寧所說：

務實+創新成就了深圳這座城市的獨特魅力，我想就是全國想折騰一些不一樣事情的人，組成了深圳。

如今，深圳的「千萬分之一」，仍在「奇蹟之城」創造獨屬自己的奇蹟。

深圳的千萬分之一，是顏寧。

許多人對這一幕記憶猶新：2022年11月，顏寧在「2022深圳全球創新人才論壇」上演講，並宣佈了自己的新夢想：即將辭去普林斯頓大學冠名講席教授，受邀回國創辦深圳醫學科學院。

顏寧資料圖（清華大學生命科學學院官網）

如今的顏寧，已經不滿足於基礎研究。顏寧在今年接受人民日報專訪時說：

其實，越是基礎性的研究，其潛在應用價值越大。但應用層面的研究需要的時間更長，還要在實踐中驗證，所以我們堅持『行勝於言』、多做少說。

顏寧身上，投射出深圳科學家群體的精神鏡像。從實驗室的基礎探索到產業轉化的攻堅克難，他們以「突破」為常態，敢闖敢試，在基礎與應用的雙向奔赴中，共同書寫着中國科技創新的深圳篇章。「要做到立足深圳、帶動灣區、輻射全國、打出國際影響力並不容易，但這是我們的責任和使命。現在我們已經搭好了一個平台，接下來要做的就是把根紮好，一步一個腳印往前走。」顏寧說。深圳的千萬分之一，是王裕寧。

王裕寧，是一名深圳中學生，也是8公里級探空火箭「飛燕一號」的總設計師。

王裕寧資料圖（深圳衛視）

今年5月27日，他身穿深圳校服，與一群志同道合的少年站在青海冷湖的戈壁灘上，成功發射中國首枚由深圳、北京、河北、山東等地中學生航天愛好者自主研製的氣象探空火箭「飛燕一號」，在網絡引發轟動。「這不僅僅是一枚探空火箭，更是我們青少年追夢航天的證明。」王裕寧說。這就是深圳，相信沒有什麼不可能。

深圳的千萬分之一，是葛乾坤。

16歲初中畢業後，葛乾坤花了99塊錢，從河南坐了一天一夜火車來深圳。沒有學歷、沒有技術，但他卻說：「我來深圳的目標就是要做出一番事業。」

葛乾坤資料圖（微博@深圳人力資源和社會保障局）

來深圳12年，他從流水線工人、水果攤主、明星騎手，轉型為創業者。他是全國第一批外賣小哥，19歲那年葛乾坤成了外賣界的「單王」。他一邊送餐一邊記錄生活，記錄下來的片段激勵了很多人，120多萬的粉絲為他帶來了巨大的流量。

一個農村小夥靠勤奮、商機與網絡，逆天改命。如今，自籌30萬元建立公益驛站為100多名來深建設者提供免費落腳點。葛乾坤說，深圳教會了他奮鬥，也教會了他捨得。只要敢追夢，深圳就有千萬種可能。

每一位普通人都在書寫深圳的傳奇

「來了就是深圳人」，大家耳熟能詳；但更值得深究的是：來了，成為什麼樣的深圳人？套用一首歌詞形容深圳人：

大風越狠，我心越蕩，我會變成巨人，踏着力氣，踩着夢。

每一個「千萬分之一」，努力變成「巨人」，這座城的奇蹟永不停息！

