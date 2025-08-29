千辛萬苦當港漂為了甚麼？媽媽：香港或不是最後一站，但一定是…

編按：有些生活條件稍理想的內地人士，都會計劃當上「港漂」，來到香港展開新生活。其實她們究竟為何有這想法？以下節錄自《港漂的二次人生》一書的內容，便解釋她們千辛萬苦也要當「港漂」的原因。



香港，也許不是最後一站，但一定是第一站

第一站香港，第二站海外

大多數港漂，尤其是帶着孩子的家庭，來香港的首要原因是為了孩子的教育。這一點在我接觸的夥伴中，也得到了普遍驗證。

以我的一位北京企業家朋友為例，他有四個孩子，太太是全職主婦。他在內地的業務非常成功，不想因為孩子教育而放棄內地的商業機會，同時也不希望將年幼的孩子送到太遠的地方。香港作為一個離內地近、且教育質量不亞於歐美的地方，成為了他的理想選擇。

在中小學階段，無論是中產還是高淨值人士，都普遍認為香港是最佳選擇：既近、教育又好，還能兼顧有移居不移家的移居決策。許多企業家的家庭採取的模式，是媽媽和孩子在香港定居，而父親則繼續在內地經營業務，週末或空閒時來香港團聚。這樣的安排若放在美國或英國，要麼會導致家庭長期分離，要麼需要放棄內地的業務機會。到了大學階段，中產和高淨值人士的策略會有所不同：中產家庭可能會考慮通過香港的聯考考回內地大學，或者直接在香港讀大學；而高淨值家庭則傾向於同步申請本地、美國和英國的大學，拿到多個offer後再做選擇。

教育之外，香港吸引港漂的第二大因素，是豐富的工作和創業機會。在我的高淨值客戶中，有從加拿大回流的財富管理專業人士，她看中了香港的財富管理機會，帶着孩子移居到香港。她評估後認為，本地的教育不比加拿大差，而商業機會則更加豐富，孩子們可以中小學在本地，大學再回加拿大，而她可以利用香港的橋樑優勢，拓展內地財富管理市場。

香港的家族辦公室優勢也是吸引高淨值客戶的重要因素。香港投資推廣署推出的「單一家族辦公室」計劃，吸引了不少超高淨值家庭。如剛才說的那位有四個孩子的朋友，他選擇香港不僅是看中了這裏的工具多樣性可以幫助財富傳承，也考慮到孩子能在這裏享受優質教育，且不用遠離家庭。更重要的是，他正在香港建立家族治理體系，希望通過家風建設來引導四個孩子的成長。未來無論去世界上哪個地方求學，香港的教育給到孩子的基礎足夠。最重要的是，他不用把孩子送到海外的寄宿中學，忍受這麼小和孩子的分離之苦。香港無疑是唯一的選擇。

第一站香港，第二站大灣區

隨着大灣區一小時生活圈的融合，身邊很多和我差不多時間來香港的港漂們，都在深圳置業了。平時可以當作週末度假屋，財務危機的時候它是你的Plan B，未來還可能是可選的養老之地。我有個朋友在香港有很高的槓桿房貸，我們和他打趣說，30年的房貸還完你都70多歲了，工作沒有了，怎麼還房貸啊！但他回答說：「誰還能真的70歲還在為了還房貸而工作啊？那個時候房子可能都賣了，或者我住到深圳把香港房子租出去，租金還了房貸還能剩下零花錢呢！」的確，港漂們本就可以選擇年輕的時候在香港搵錢，在消費的年紀享受消費差，開啟雙城生活模式。這麼一想，房貸好像也不是甚麼一回事了。

還有一部份港漂本來在香港有房子，但眼見近期深港兩地牌價格下降，20多萬就能開車往返，就把香港的房子出租，拿着租金去深圳住豪宅，每天兩地車往返，單程大概1小時，盡享大灣區生活便利。加上國家允許港人在深圳以靈活就業方式在深圳交社保和醫保，香港人也可以擁有社保賬戶和醫保賬戶，醫療上享受兩邊福利，可諮詢兩邊醫生意見。就算當年來香港導致社保斷繳或終止社保賬戶，都能夠重新以港人身份重啟。爸媽也有醫療福利，就算不是深圳戶籍，如果在深圳的房子居住六個月以上，就能夠通過辦理深圳居住證，將原居地的社保轉移到深圳，享受門診和住院的醫保待遇。

所以，香港確實是一個非常值得選擇的第一站，但也許不一定是終點。在這個階段，不需要考慮太遠，先邁出第一步最重要。無論是想鏈接海外，還是更好地與內地對接，香港都是一個難以替代的起點選擇。在香港，是離你最近的，是可以用普通話生活的，是可以有機會找到好工作的，是有機會利用原來的資源創業成功的。香港是可以隨時切換世界各地的中轉站，也是中產移居人士最具性價比的選擇之地！

即使沒想好香港是不是你的終點，它也是你踏出去的第一步。

《港漂的二次人生》（天地圖書授權）

書名：《港漂的二次人生》

作者：中環Sarah姐

私人銀行從業超過20餘年的 banker，優才計劃來港17年，經歷了從港漂小白到新香港人的歷程。TEP、EMBA及經濟學博士，兩個孩子的媽媽。一個希望自我、事業、家庭兼得的港漂職場女性。



【本文獲「天地圖書」授權轉載。】