「習鄭會」還沒成局　一場傳聞已掀翻民進黨的政治焦慮

「習鄭會」會不會發生、什麼時候發生，目前都還停留在「報派消息」與各說各話的階段，但光是一則「農曆年前後登場、北京開出三張門票」的傳聞，就足以讓民進黨與親綠媒體如臨大敵、全面開火，國台辦與國民黨則忙著出面滅火、發律師函澄清。這種反應本身就是一則重要的政治訊息：兩岸關係與台灣內部認同的板塊，確實正在鬆動，執政的民進黨心裡非常清楚。



台媒《自由時報》近日連日報道，指北京對「習鄭會」開出高度敏感的「三張門票」，從擋下賴清德軍購、阻止「國安法制」立法進程、到要求國民黨明確走向「以統一為目標」的發展軸線。國民黨第一時間嚴詞駁斥純屬捏造，黨主席鄭麗文在中常會痛批子虛烏有，並發出律師函要求澄清、保留法律追訴權。國台辦也在例行記者會上罕見點名相關報道造謠生事、無中生有，反控是民進黨與綠媒惡意炒作、抹黑破壞兩岸正常交流。綠營這廂則反嗆「國共一個鼻孔出氣」、嘴上說沒有、身體很誠實，繼續把「三張門票」當成政治攻防的素材。

11月9日，鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

表面上看，這像是一齣再普通不過的台式政治口水劇：一則未經證實的內線消息，加上一輪的各自動員。但若從更宏觀的角度看起，真正有意思的並不是「習鄭會」到底敲定了沒，而是這場風波所暴露出的政治心理——只要國民黨主席被傳可能在不久的將來與習近平見面，民進黨及其側翼就本能啟動「綠色謊言供應鏈」劇本，先扣上一頂「擋軍購、配合中國」的帽子，再向國民黨與國台辦一起潑髒水。這種過度反應，恰好證明了一件事：即便在民進黨自己的政治判斷裡，也意識到兩岸關係很可能要迎來新的轉折，而這個轉折，並不是他們可以掌控的。（延伸閱讀：蘇起：和談是台灣最後一條路，不然就進入「垃圾時間」）

要理解這份焦慮，得先把焦點拉回鄭麗文身上。她在競選國民黨主席時，選擇在台灣最不流行「中國人認同」的年代，高調喊出「台灣人就是中國人」，且不是一時激情，而是搭配一套完整論述，如《中華民國憲法》本質上就是「一中憲法」，九二共識不是模糊空話，而是用在兩岸制度安排上的工具。這種說法，在民進黨主導的十年裡一向被邊緣化，甚至被視為政治自殺，如今鄭麗文卻能在激烈抹紅的氛圍下贏得黨員授權，當選黨主席，本身就說明台灣社會的認同結構，已經不再照著民進黨當年設計的那條線性軌道往前走。

蔡英文發表2024元旦談話，會後受訪時表示，《中華民國憲法》不是風險，但是與「九二共識」的連結才是風險。（台灣總統府）

更關鍵的是，鄭麗文不是只停留在口號上的「鍵盤中國人」，從她當選那一刻起，就展現出行動派的風格，一邊對外積極與歐洲各國駐台代表、國際智庫與主流媒體說明國民黨路線，一邊毫不掩飾自己樂見赴陸交流、願意在適當時機與習近平會面的態度。這也難怪，在她當選後，北京很快發出賀電，被視為雙方互動升溫的訊號，外界從那一刻起，便把「習鄭會」當成遲早要發生的事，只剩時間與場合的問題，而不是「要不要」的問題。（延伸閱讀：積極促統到愛國者治台 三篇鍾台文讀懂北京對台新節奏與真議程）

在這個背景下，所謂「習鄭會農曆年前後登場」的報派消息，其實只是把台灣政壇心裡早已知道、卻不願說破的劇本提前攤在桌面，一旦國共高層對話重啟，兩岸議題的議程設定權，勢必不再由民進黨單方面透過軍備提升、民主對抗威權等語彙壟斷。民進黨之所以要急著把「三張門票」故事編到最誇張聳動，是因為只有在這個敘事里，國民黨才可以繼續被塑造成賣台政黨、兩岸和談可以被貼上投降路線，民進黨才能繼續靠恐懼動員維持基本盤。

但如果只看這幾天的交鋒，很容易以為這只是一次「又來了」的抹紅戰，若把時間軸再拉長一點，就會發現這場關於「習鄭會」的政治消息，恰好構成了二十年兩岸敘事的某種回望。

習馬會於2015年11月7日在新加坡舉行，當時兩岸執政當局以求同存異的精神，為兩岸關係寫下歷史新頁。（Getty Images）

2005年，連戰以國民黨主席身份展開「和平之旅」，在北京人民大會堂與胡錦濤會談，達成被稱為「胡連五點」的共識，在九二共識的基礎上推動兩岸談判，被視為國共自內戰後首度最高層級會晤，也是兩岸政治僵局的重要破冰時刻。那場會晤，後來被證明不只是象徵性的握手，而是直接開啟了國共論壇、制度化政黨交流，為馬英九執政後的九二共識與反台獨路線鋪好道路，使兩岸在經貿往來、直航、觀光與國際參與上，迎來所謂「黃金十年」。

進一步探究連戰當年的「破冰」，是在什麼情勢下發生的？同樣是民進黨執政、陳水扁民望下滑、兩岸關係惡劣，台灣朝野互不信任。當時民進黨主導的論述也很熟悉，如去中國化、正名制憲、宣揚台灣主體意識等，但現實是兩岸官方溝通停滯，台灣的國際空間急凍，社會內部對未來則越趨悲觀。正是在這樣的背景下，國民黨選擇從政黨交流切入，以九二共識為公約數，嘗試打開一條非民進黨版本的兩岸道路。今天回看，很難否認那一刻是兩岸關係的「正」，它提供了一套可以操作的穩定框架，使台灣暫時離戰爭遠一點，也讓兩岸社會在實際往來中累積了某種互信。

2005年4月29日，時任中共總書記胡錦濤與中國國民黨主席連戰在北京舉行會談，這是60年來國共兩黨最高領導人首次會談。（VCG）

然而，自2014年太陽花學運以降，情勢快速反轉。蔡英文用八年時間，把兩岸議題重新包裝成民主與威權、自由對抗專制的二元敘事，把九二共識打成不堪一提的政治黑話，把任何接觸都標籤為親中賣台。再到賴清德上台，急於把「一國兩制台灣方案」設成不可觸碰的紅線，推動龐大軍購與國安立法，把所有談判可能都斷絕，把台海戰爭的既視感攤在台灣民眾眼前，再說責任不在自己身上。就此言蔡英文到賴清德的十年主政，亦可謂兩岸關係「反」的階段，即否定過去十多年累積的一切，以為塑造對岸敵對、把自己包裝成民主前哨，就能無限期延長現狀。（延伸閱讀：賴清德的「武裝自白」）

11月27日，賴清德在記者會中表示，「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線。（Facebook@賴清德）

於是乎，回到「習鄭會」這宗近期的事件上。從結構上看，它確實很難複製2005年的「胡連會」，畢竟彼時北京的國力仍在追趕階段，需要穩住外部環境，而華府雖對台的不確定性始終存在，但至少不急著把台灣當成交易籌碼。而今，北京對統一的定力與手段都大幅提升，美國則在全球戰略轉向中把「台海風險」視為議價工具。也正因如此，如今若有哪一方還願意扛起「打開談判之門」的政治代價，那不只是政黨算計，而是對整個台灣社會的一種自救選項。從這個角度看，「習鄭會」被賦予的意義，遠大於一次國共高層見面本身。

是以，民進黨害怕的，並不是國共高層在北京人民大會堂又要多坐一次，真正讓綠營恐慌的，是台灣社會會不會再次認真思考起，兩岸是否還有談的空間、怎麼談才符合自身利益？一旦這種討論「重新合法化」，「天然獨」、「戰略模糊下的美國必然出手」這套線性敘事就會迅速失去壟斷力。正如香港01前文〈蘇起示警垃圾時間、鄭麗文喊中國人：台灣正進入認同反轉期〉所述，台灣社會正在進入認同與路線的「反轉期」，「我是中國人」這類語句重新回到公眾輿論，這並不等於明天就要統一，而是意味著台灣人在重新計算風險與代價，不再願意被單一政治語言綁死。

「太陽花」與「台獨」兩者之間的關係複雜，雖然太陽花學運的主要訴求是反對兩岸服務貿易協議、強調台灣主體性，但其影響擴及台灣本土意識的提升，因此被部分觀察家視為促進了年輕世代「天然獨」認同，並成為「台獨」主張的催化劑。 （資料圖片）

從「正—反—合」的長時段視角看，連戰2005年的和平之旅是「正」，蔡英文到賴清德這十年的全面逆風是「反」，而現在圍繞「習鄭會」的各種政治想像，則有可能成為下一個「合」的起點。這個「合」不會是簡單回到過去，也不一定等同於北京心目中的終局統一，而是台灣社會在被現實壓迫後，重新調整自我定位的一個轉折。連戰當年的破冰之旅告訴台灣社會，當執政黨把兩岸逼到死胡同時，反而會為在野黨打開新的政治空間，今天的國民黨與鄭麗文，面對的是類似的結構，只是風險更高、時間更短。雖然說「人不會踏進同一條河裡兩次」，但不應該忽略屬地的政治文化與慣性，縱然事件的細節不同，但「歷史總是驚人地相似」，後繼者應該要能夠帶給兩岸關係正向發展一點積極訊號。

中國國家主席習近平（前排）曾在2019年1月宣誓「大陸與台灣必須統一，也必然統一」。（新華社）

這也意味鄭麗文與其領導的國民黨，若真有自知與自信，就不能把「習鄭會」當作一場宣傳或政黨交流的點綴，而必須把它視為承接歷史責任的起點：承接連戰當年「打開門」的勇氣，也看清蔡英文、賴清德這十年把門越關越死的代價。從這個意義上說，「習鄭會」即便暫時只存乎傳聞與攻防之間，它仍然發揮了功效：把民進黨的底心焦慮攤在陽光下，也提醒了台灣，歷史從來不會永遠停在「反」的一端，誰敢扛起把局面「擺正」的責任，誰就有可能在下一個階段定義台海的安全秩序。