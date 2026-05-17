不再是豪門遊戲？內地女性主動簽婚前協議：為公平，不是為了贏

2020年，鄭黎向前任男友提出了簽訂婚前協議的想法。她在臨深城市工作，名下已有一套房產，並計劃在婚前購買第二套房，考慮到當時的限購政策，她計劃把第二套房寫在前任名下。



鄭黎希望通過婚前協議，明確第二套婚前房產的實際歸屬問題。同時，她還擔心婚後生育期間無力償還房貸，便與前任協商，在她因生育無法工作的階段，由對方幫忙還貸，並將這一約定寫入婚前協議。前任回應說「這感覺像交易」，兩人因此分手。

今年年初，在廣州生活的李靖瑤，向男友提議簽訂婚前協議前，糾結了好一陣子。她有很多具體的顧慮：怕一開口就傷了感情，怕兩個人之間的信任因此動搖……

婚前協議不再是電視劇裏的豪門遊戲，它逐漸進入普通人的生活當中。（示意圖，pexels@Pavel Danilyuk）

李靖瑤的擔憂並非沒有根據。她遇到過一些情侶，在準備財產約定或婚前協議的過程中，因為父母介入過多，或約定內容沒有顧及對方利益和感受，或者雙方觀念不一致，「有些會先入為主地認為，婚前協議就是在防我」，最終導致關係破裂。

今天，婚前協議不再是電視劇裏的豪門遊戲，它逐漸進入普通人的生活當中。2023年，網易數讀關於婚前協議的一項調查顯示，2396名未婚狀態的受訪者，50.1%的人表示「一定會簽」、「很可能會簽」、「打算簽」，其中，學歷、收入越高的人，簽婚前協議的意願也更高。

一名女律師的婚前協議

李靖瑤是一名律師，供職於廣東天商律師事務所。從業六年來，在她經手的離婚案件裏，當事人絕大多數沒有簽署過婚前協議。正因為缺乏事前約定，雙方在財產分割時各執一詞，爭議不斷，「理不清」又滋生出新的怨懟與憤恨，矛盾進一步激化。原本可以體面收場的婚姻關係，最終落得一地雞毛。

考慮到這些問題，李靖瑤最終還是向男友提出了婚前協議的想法，男友爽快地答應了。按法律規定，婚前財產本來就歸各自所有，李靖瑤真正要理清的，是婚前財產產生的收益歸屬，以及婚後雙方對家庭的付出。

從接觸的離婚案中，李靖瑤發現，很多夫妻婚前財產的劃分通常比較清晰，分割財產時很少成為爭議焦點。但有一個問題容易被忽視，一些婚前購置的財產，婚後取得的收益屬於夫妻共同財產，比如租金，股票、基金、理財產品的收益，以及股權分紅。很多人對這個概念比較模糊，容易引發爭議。

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在與男友協商前，李靖瑤已初步構思好協議的大致內容：婚前財產和未來產生的收益，依然歸各自所有，不作為夫妻共同財產。婚後兩人開一個共同賬戶，每月雙方各存入一筆錢作為共同生活支出，剩餘收入由個人自行支配。

李靖瑤形容她的處理原則為「一刀切」，設立共同賬戶，可以保證兩個人都對家庭有所付出，也為了避免以後因為錢混在一起而互相指責。她見過一些情侶，感情好的時候，男生願意把工資全交給老婆，可一旦鬧矛盾，男方就可能反過來指責女方：

「我錢都給你了」

「你控制慾太強」……



另外，李靖瑤的「一刀切」，也是為了避免不必要的查賬。這來自她工作中的觀察，她處理過很多離婚糾紛，當事人對對方有多少銀行賬戶、每個賬戶裏多少錢、流水什麼樣，往往一概不知。結果走到訴訟這一步時，雙方運用大量手段調查對方的賬戶。這種查賬不僅侵犯隱私，還讓矛盾越鬧越大。「雙方一下子調出對方十個賬戶的流水，不一定能挖不出太多有用訊息，卻讓雙方的對立情緒更加嚴重。」

查賬不僅侵犯隱私，還可能讓矛盾越鬧越大。（示意圖，pexels@Timur Weber）

簽訂婚前協議的過程中，男友沒有發表太多意見。李靖瑤覺得，一方面男友確實沒怎麼想過這件事，另一方面也是因為她的提議相對公平，兼顧了彼此的利益。「我就一個想法，協議的目的是公平，不是為了贏。我見過有些婚前協議，更像是一個攻守策略，沒有顧及對方的感受和利益。大家坦誠溝通，反而感情會更好。」

為了避免父母介入婚前協議，產生不必要的矛盾，李靖瑤和男友約定，兩人統一口徑後，各自再跟父母溝通，

就想讓父母覺得，這是兩個孩子成熟的決定，而不是雙方家庭在提要求。

為何女性更願意談婚前協議？

李靖瑤平時跟閨蜜聊天，也會聊到婚前協議。她發現，身邊的女生普遍傾向於婚前簽協議，「以前覺得談錢傷感情，現在大家會更主動地詢問財產應該怎麼隔離，自我保護意識明顯增強了。」 網易數讀的調查也印證了她的印象——在對婚前協議的接受度上，女性群體中意願較強的佔4成以上，男性群體中意願較強的佔比不到三成。

身邊的男生，基本上沒有人跟李靖瑤聊過這個話題。在她看來，女性在婚姻中的沉沒成本更高，這是女生更關注婚前協議的主要原因。在大多數婚姻關係中，女性承擔了更多的家庭事務，生育和育兒對職業的影響遠大於男性，社會也期待女性以家庭為主。甚至離婚以後，女性的經濟恢復能力也比男性更弱。

相比之下，婚姻對男性的影響更低，無論是職業上升空間還是其他沉沒成本。男性缺乏那種危機感，也就沒有主動考慮婚前協議的動力。

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在李靖瑤接觸的離婚糾紛中，一對即將分開的夫妻，在財產分割上的分歧，大都集中在婚內財產上。最關鍵的問題，是雙方對家庭付出程度的認識不一樣，有些男性覺得自己對家庭的經濟貢獻更大，女方則會指出自己在家庭事務上付出更多，比如育兒和家務。現實中比較常見的情況是，男方是家庭的主要經濟來源，女方承擔了絕大部分家庭事務。

李靖瑤觀察，在離婚訴訟中，家務補償被提出來的頻率不算太高，男性主動主張的情況更少。一個現實原因是：主張家務補償需要證明自己承擔了較多家庭義務，而日常的家務付出很難留下系統性的證據。相比之下，經濟支出因為有轉賬記錄、收據等憑證，舉證要直接得多。這是不同貢獻形式在證據留存上的天然差異。

也有些人希望把家庭分工、養育分工寫進婚前協議，李靖瑤說，這類約定受法律保護，不過法院通常難以直接強制執行具體的行為，比如「一方必須每天做飯」。但是，這些約定可以作為離婚時主張家務勞動補償的重要依據。另外，在家庭事務中付出較多的一方，也可以在平時多留存記錄。

婚前協議，是用來保護自己不被這段婚姻消耗，而不是為了防對方，這是很多女生的真實想法。 李靖瑤

在社交平台上，「一方出軌就淨身出戶」這類忠誠協議條款也被廣為討論。2023年「網易數讀」關於婚前協議的調查中顯示，55.9%的人相當在意忠誠協議條款。

李靖瑤提醒，忠誠協議在法律上更多被視為道德層面的約束，其中「淨身出戶」的約定，往往因限制離婚自由或顯失公平，在實踐中較難獲得支持。李靖瑤建議，可以考慮採取比例式的財產分割約定，比如約定過錯方在共同財產分割中只分得30%。這種方式既保留一定的懲戒性，在法律上也更具確定性，同時兼顧了公平。

不過，李靖瑤也注意到，年輕一代對婚姻的態度更務實了，出軌給受害方，尤其是女性帶來的傷害程度也在削弱。這背後，或許正是女性主體意識在慢慢覺醒。

年輕一代對婚姻的態度更加務實。（示意圖，unsplash@Sandy Millar）

「很多女性傾向於婚後一定要工作，離婚時也表現得更乾脆」。在工作中，李靖瑤還觀察到，90後、00後對出軌等「忠誠過錯」的反應更理性冷靜，「以前很多人非常在意出軌問題，一旦對方出軌，當事人會提出淨身出戶」，而最近這幾年，更年輕的群體來諮詢時，更關心的是如何分割財產、孩子能不能跟自己，大家更務實了，不會再說「我就是要他淨身出戶，就是要他死」等。

房子、債務、現金流

平時，李靖瑤接到的婚前協議諮詢中，房產問題最受關注。比如長輩婚前付了首期，婚後夫妻共同還貸，那這個房子的產權歸屬和比例，是否需要專門簽一份協議來明確。

在社交平台上，關於婚前房產產權公證的討論也很普遍。不過，這其中一部分公證，與普遍理解的婚前財產協議不同，更接近於愛或誠意的保證。在深圳生活的賀藝，2022年結婚前，就和另一半做了房產產權公證。起因是她發現男方存在原則性的欺騙問題，雙方因此產生了信任危機。男方為了彌補並給她安全感，主動提出將自己婚前的房產份額贈與賀藝。在李靖瑤的印象中，來找她做婚前財產諮詢的人，大多會忽視債務隔離這個問題。

「一些婚姻關係破裂的伴侶，有負債的一方會在法庭上提出，希望把自己的網貸也算作夫妻共同債務，讓另一方一起還。」李靖瑤表示，司法實踐中，認定為夫妻共同債務有一定門檻。如果借條上有夫妻雙方共同簽字，大概率認定為共同債務，但如果只有一方簽字，另一方說「我完全不知情」，除非你能證明借出來的錢確實用在了家庭共同生活上，否則難以被直接認定為共同債務。

債務隔離上，想做到「未雨綢繆」並不容易。（示意圖，pexels@Nicola Barts）

債務隔離上，想做到「未雨綢繆」並不容易。婚後有些人做生意，難免會涉及各種貸款、借款，作為另一半不一定能了解得那麼清楚。這種情況下，「一刀切」是一種選擇，「你自己去借的錢、你自己簽名的貸款，那就由你自己來負擔，跟另一方無關」。

在李靖瑤接觸的案例中，一部分父母也會在子女結婚前做到「未雨綢繆」，通過公證、保險或信託的方式，保護婚前財產，尤其是現金流部分的婚後收益歸屬。

最近李靖瑤處理的一個離婚案，女方父母用自己的資金，為她購買了多份保險。由於投保人是父母，這些保單的現金價值不屬於夫妻共同財產。另外，這名女性已多年未工作，保險收益也能為她離婚後的生活提供保障。

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