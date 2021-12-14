漫談．十三｜「新時代」下中國模式的若干特徵（四）

（承接上文）

五、新的政治經濟模式（the new political economy model）及政策關注點

7） 強調「自力更生」，在核心的、戰略性的「卡脖子」領域要建立自主能力

「第二個三十年」的範式更多的是：中國要全面擁抱全球化，在技術與產業上加入全球供應鏈體系，在這個大的供應鏈體系內找到自己的合適位置。此時，中國考慮的是結合自己的傳統優勢、比較優勢，發展一些特定領域和產業；但在其他一些國外已經擁有絕對領先優勢的領域，我們就沒有必要全部佈局了，在這樣的領域裏，我們可以在底層技術上依賴其他國家，譬如歐美日。

這裏有一個基本假設是，全球化將拉近所有國家的關係；意識形態紛爭的冷戰時代一去不復返了；世界的主體是發展和和平；中國和西方（主要是美國）之間不會產生大的地緣政治沖突。經濟全球化則使得「你中有我，我中有你」，雙方的深度融合，脫鉤成本會非常之大。

另外，我們也假設西方/美國會遵守一些「游戲規則」，就是要把經濟和政治問題區分開來，無論在政治上看法如何不同，都不會影響經濟上的合作交往，不會把問題政治化，不會大搞貿易戰、金融戰、科技戰，不會進行大脫鉤。我們還有一些分析認為，這些行為會損害美國自身的利益，譬如損害華爾街的利益；損害全球化企業的利益；損害美國消費者的利益。

中美貿易戰肯定讓中共領導人更加清晰地認識到創新的重要性。（視覺中國）

但貿易戰以來，美國通過各種形式打壓中國企業，我們發現原本的假設都不成立了，是我們把他們「想得太好了」。現在我們看到，美國希望帶領其「小夥伴」，依託他們所掌握的核心能力——特別是在各個領域暫不可替代的底層技術（「卡脖子」、「殺手鐧」技術）——對中國進行降維打擊，甚至恨不得將中國打回石器時代。在中國取得壓倒性的經濟和軍事實力之前，只有一種可能性可以使得美國放棄這種打算，就是中國放棄自己的政治模式與道路，完全遵循西方/美國模式。

這顯然是不可能的。所以美國還將繼續打擊中國。而中國要翻身就必須自我發展技術。

總書記極其關心發展核心技術。引用他的講話：

「……核心技術是國之重器，是我們最大的命門，核心技術受制於人是我們最大的隱患。不掌握核心技術，我們就會被卡脖子、牽鼻子，不得不看別人臉色行事。而真正的核心技術是花錢買不來的、市場換不到的。我們必須爭這口氣，下定決心、保持恆心、找準重心，增強抓核心技術突破的緊迫感和使命。」

筆者以為，從十八大到現在，也還有一個發展過程。

十八大之後，圍繞科技，最初主要還是提出我們缺乏「卡脖子」和「殺手鐧」技術，要研究如何提高科技能力，並且還提出了用「『非對稱』戰略」發展能力。

「……2013年8月，習近平總書記在聽取科技部匯報的講話中首次提出「非對稱」趕超戰略。同年9月，習近平總書記在十八屆中央政治局第九次集體學習時再次把「非對稱」戰略與「卡脖子」技術聯繫起來，把「非對稱」科技趕超戰略作為突破「卡脖子」技術的重要戰略思想。」

「……2014年8月，習近平總書記在中央財經領導小組第七次會議上的講話中指出，在科技方面應該有非對稱性「殺手鐧」，不能完全是發達國家搞甚麼我們就搞甚麼。」

我個人的粗淺理解，「非對稱」就是戰略性的選擇一些可能異軍突起、彎道超車、我們有特殊競爭優勢的技術領域發力。只要構建了這些能力，也可以對發達國家進行一定的反制。但我們不用完全依樣畫葫蘆，構建更完整的體系。

十九大之後很快就到了貿易戰。貿易戰帶來了全面危機感。這時「非對稱」戰略可能都不夠了，必須逐個攻破，在各個領域都要構建更加完整的體系，有牢牢掌握在我們手裏的底層技術，不能有「卡脖子」短板。

在科技上的「獨立自主」、「自力更生」是重要主題，是大政治。

各種資源——包括金融資源——都會導向這個主題。

當下，所有的中國企業，但凡沾邊，都可以從這個角度審視自己，特別是貼上「科技」的標籤的企業：一定要從這個角度審視自己：有沒有在「卡脖子」、「殺手鐧」技術領域的研發與突破上為國家做出貢獻。

如果能夠做出貢獻，那就是對企業的巨大政治加分項。

如果定位為「科技企業」，且能夠通過「科技」標籤獲取政策與資源好處，但在「卡脖子」、「殺手鐧」的技術領域沒有貢獻，甚至沒有動作和舉措，那就是一種不足了。

8）一些重點行業不能單由市場調配資源、主導發展秩序，還需國家出手管控

「第二個三十年」裏，經歷了十多年的摸索，確立了社會主義市場經濟。當時的範式是，在政府與市場兩者之間，更加偏向市場，希望更多地通過市場手段來解決計劃經濟體制的流弊，用市場機制解決重大公共產品的提供與分配。

站在2021年，我們會發現，縱觀全球，只要是過度依賴和迷信市場手段，就是美國制度——甚至不是歐洲和其他主要發達經濟體採取的手段。

站在2021年，我沒看到，這樣方式直接或間接導致了現在的「新三座大山」——住房、醫療、教育。

中共在教育、醫療與住房領域的整頓，關乎民眾的基本生活。（Getty Images）

住房是最早市場化的行業。中國私營經濟最早積聚財富的行業。早期的民營富豪都來自地產。住房問題就是房價貴，已經不僅僅是老百姓買不起房的問題，而是房地產「綁架」了金融，綁架了經濟，擠出其他行業，使得經濟出現結構性問題。

醫療的問題類似：政府沒有去承擔最主要的職能（即財政職能），醫療開支長期不足，結果沒有能夠建立一個全國城鄉統一的、覆蓋縱深面更廣的醫保制度。醫療機構過度商業化/市場化，出現了看病難、看病貴的問題；同時醫保覆蓋面有限，重病患者的醫療支出足可拖垮整個家庭。

教育的問題則是，中國自古就有重視教育的文化。近些年在資本的驅動之下，教培教育開始產業化，與資本的「無序擴張」結合在一起，把教育變成了一個大量吸附家庭經濟開支、擠出其他行業、損害青少年心理健康並可能帶來其他長期後果的產業。

住房、醫療、教育被視為「新三座大山」。在2021年這個時點再復盤，領導人會認為，這些行業的不能完全借助或過度任由市場和資本的力量去發展，政府必須站出來承擔必要的職能。要麼是作為一個公共產品的提供者（籌資、投資），要麼加以規范，設立標準與邊界。

住房：可以更多參考新加坡模式，讓整個住房資源的提供更加社會主義化

醫療：可以更多參考加拿大模式（單一支付醫療體系），或英國模式（公私雙軌制，但是又非常強大公立醫療體系NHS）

教育：也許不需完全打擊課外班，但從一開始就要限制教育與資本/金融的結合

這些重點行業的發展歷史，會讓國家/領導人重新審視政府/公共部門與市場的關係。再做一次選擇的話，天平應該會更加傾向政府一些。

這個情況不僅僅適用於住房、醫療及教育，也適用於其他行業。

「第二個三十年」之後，人們發現，在關係國計民生、需要權衡公共利益、考慮長期主義的行業裏，需要有更多政府力量的介入，參與關鍵資源的提供與分配。

9）限制金融與資本：金融要「回歸本源」，「服務實體經濟」

這和前面一條「降低國民經濟對金融、房地產的依賴」有所關聯，但角度略微不同。

「降低國民經濟對金融的依賴」即「去金融化」（de-financialization），是產業角度。金融不應該在一個國家佔據過於重要的地位：

——金融是代表及服務於資本的，資本的無序擴張背後就是金融；金融的做大往往會導致資本的無序擴張

——金融具有乘數效應，可能通過改變頂層「輸入」，放大「問題行業」或關係國計民生重點行業的既有問題——譬如前述的住房、醫療、教育問題

——金融高度發展，並與實體經濟深度聯繫，形成產融結合的態勢，一方面會產生之前沒有的系統性風險，一方面也會形成新的政治經濟形態（political economy），使得這些行業能夠劫持政策，或者限定公共政策的選擇

——金融為了逐利就會不斷尋求創新，創新往往又會突破既定的監管框架與認知；而一旦脫離監管，又會加大經濟體的風險，

內地有大量金融科技公司，但就缺乏市場監管機制，不少公司的內部管理亦做得不好。（視覺中國）

——金融是一個高度「精英」的行業，人口中通常只有少數高學歷者能夠受益；金融行業的做大會導致貧富差距加大，並且因為創造了一個高收入群體，改變青年求學者、創業者的「假設」、「輸入」、「願景」，使得更多的人投身金融，從而擠出其他行業獲取人力資源的能力。所以，我們看到各行各業的研究生/博士都可能放棄主業投身金融。全民投身金融的大國是沒有前途的。

中國金融已經產能過剩了，處在內卷狀態。金融的內卷只會帶來一個結果，就是提高風險係數，進而加大系統性風險。所以必須搞「去金融化」。

但這個還沒有回答一個核心問題：金融該做甚麼？

僅僅限制金融產業的發展還是不夠的，譬如限制牌照的派發、從業人員與機構的登記與備案，等等。僅僅這些是不夠的。還需要對金融與資本的流向進行引導。

領導人發現，如果任由金融資源自由選擇，它們可能會選擇一些容易的、簡單的、易於理解且門檻低的、短期見效、概念性強、符合風口的行業。

與其投資於一個有技術含量但非專業背景看不懂、位處於某個晦澀行業產業鏈環節的技術企業，不如投資一個位處風口的消費和服務行業。即便其商業邏輯存疑，尚未被證實，純粹處在燒錢環節也沒關係。在極致情況下，會出現我們小時候課本裏讀到的資本主義世界裏「窮人喝不上奶，資本家卻把牛奶都倒到河裏」的奇景。這其實就是筆者當年對共享單車的印象。

如果沒有強有力的產業政策導向，任由金融與資本自主發展、配置資源，很難引導其投向那些對國家長期發展有利，「難而正確」的行業。

這也是美國等西方國家極為擔心中國產業政策（industrial policy）的根本原因——如果保留了一定的市場機制，再配以強有力的產業政策，其在扶持重點行業的結果上，一定比市場自由配置更強。所以美國一方面要抨擊、打擊中國的體制，同時也一定程度地效仿中國，推出自己的產業政策。

金融又是產業政策裏極為重要的組成部分。

金融應該做甚麼呢？

2017年的全國金融工作會議已經回答了這個問題：

金融，就是要緊緊「圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革」這三項任務。

總書記說，金融工作的第一項任務，就是：

「第一，回歸本源，服從服務於經濟社會發展。金融要把為實體經濟服務作為出發點和落腳點，全面提升服務效率和水平，把更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，更好滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求。」

何為實體經濟？

首先就是前面所說的製造業、硬科技、農業、現代服務業等。

（另外還有金融行業支持對象的主體維度，這個在後文再敘。主要是扶持國企及普惠中小微企業。對大型非國有企業並非不支持，但要關注其與資本的聯合。這在本系列後面會提及）。

再舉例。本系列前面說了，房地產不屬於「實體經濟」，那麼，按照這個邏輯，金融和房地產的關係應該是甚麼？又見2021年12月中央經濟工作會議的報道：

「……要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。」

答案是：金融不能違背「房住不炒」的方向；金融資源應該支持長租房與保障性住房。

在這個前提下，金融工作還有另一個任務，就是「防控金融風險」：幫助激進擴張的企業融資只會加大金融風險，但不可能有利於防控金融風險；加大對「非實體經濟」和「問題行業」的融資支持，將加大這些行業與金融的綁定，並使得這些行業得到乘數效應的發展；如果將這些行業與金融「脫鉤」，還會面臨金融風險，從而使得這些行業得以「劫持」國民經濟，限制公共政策選擇，干擾國家經濟社會治理秩序。

2017年的金融工作會議還提了第三個任務就是「深化金融改革」。但深化金融改革不是目的，而是手段，只能為了讓金融更好的「服務實體經濟、防控金融風險」。

在「新時代」下，金融行業是要被重新「規整」和「監管」的。其一是要縮小絕對的規模（「去金融化」），其二要服從、服務國家戰略，減少與「問題行業」的綁定，專注於扶持國家戰略支持的產業。

中國的體制極為特殊：只要把金融監管工作做好就可以完成大半工作（涉及金融監管機構，以及與各行業企業資本運作所需問及的各個中央與地方主管部門），就可以完成大半任務。此外，還有佔據國民經濟重要地位的國企作為基本盤與抓手。

而只要把金融相關的主事部門與主體（企業）管好了，就可以限制資本的無序擴張，並讓其定向服務重點產業了。

這就是2021年中央經濟工作會議報道裏的一句話：

「……要正確認識和把握資本的特性和行為規律。社會主義市場經濟是一個偉大創造，社會主義市場經濟中必然會有各種形態的資本，要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用。要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。」

縱觀全球，大概也只有中國能做到這一點。

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