校長筆記｜培養人文情懷　拓展多元出路　青年藝術家的夢想校園

文︰保良局朱敬文中學趙文浩校長

我是一個沒甚麼美感和音樂天份的人。自小在男校成長，雖然有一些學習繪畫和樂器的機會，但總是半途而廢。長大以後，每逢參觀博物館、欣賞音樂會的時候，那種一竅不通的無力感，都對我造成莫大的困擾。



參觀教育大學。（趙文浩校長提供）

成為校長之後，我就希望建設一個「文藝校園」，讓有藝術天賦的同學能夠發揮所長，讓來自基層家庭的同學都能培養人文情懷，學會欣賞文藝和音樂，提升個人修養。我校同學普遍乖巧受教，校風純樸，同學們有時只差一個機會去實現個人夢想。在與同學傾談的時間，我有時也會感受到他們的熱情和上進心，更驅使我盡力為他們搭建舞台，成就他們作為自己人生的主角。

在藝術創作上，我支持視覺藝術科老師多帶同學外出參觀，擴闊視野。為此，我校聘請了兩位全職老師及一位教學助理，支援同學參加不同類型的比賽和活動。幾位老師從不計較工作量，不論在日常教學還是課外活動都是親力親為，因此同學們的進步也十分明顯。今年中六級孫慧悅、陳飛伶及陳芷柔同學，就曾參與「城門河燈柱畫創作設計活動」，透過在城門河畔創作和展示色彩繽紛的畫作，介紹不同中國城巿的特色。能夠在社區展示個人的作品，對同學而言也是意義重大。

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共同努力，分享成果，從而建立自信，我相信成功的經驗才能引領同學繼續追夢。在校園的每個角落，我都盡力展示同學的藝術作品，學校樓梯和走廊的牆壁、學校發出的每份請柬和刊物，我都採用同學的設計，作為對他們努力的肯定。在老師的指導和支持下，學生漸見自信，積極透過不同平台展現個人藝術天份和才華，陳飛伶同學就曾在保良局慈善獎券設計活動中獲獎，作品被選中印刷在獎券上。這個成功的經歷，更鼓勵她以視覺藝術科教師為職志，為她的人生路上找到了清晰的目標。

所謂「腹有詩書氣自華」，藝術創作的背後，需要文化和知識的底蘊。現今世代的孩子終日「機不離手」，對閱讀不感興趣，難以建立良好的學術基礎：有次我跟同學談到金庸小說，講了半天才發現，他以為我在講關於「金融」的書，鬧了一個大笑話。所以我也很看重閱讀，希望能夠培養同學良好的習慣，讓他們發掘文字的美麗。

今年我校聘請了一位青年文學作家，擔任中文科教師。在她的帶領下，學校的閱讀小組發展迅速，同學們已經在嘗試創作新詩，亦有同學在徵文比賽中獲獎。有同學跟我分享作品，雖然略顯青澀，但在創作路上踏出了勇敢的一步，也應該得到應有的讚許。中四級廖凱詩和王佳妮同學，在中國歷史科老師的指導下，亦參加了由香港樹仁大學舉辦的歷史穿越小說創作比賽，並成功躋身決賽，能夠在講台上向來賓分享作品。在我看來，獲獎與否並不重要，能夠堅毅而有勇氣地踏出第一步，在創作的過程中學習，從而豐富個人的知識和修養，才是彌足珍貴。

我相信學習並不只在課室內發生，多元化的文藝和學術活動，亦能讓同學得益。我在中學和大學的時代，都是辯論隊的活躍份子，深深感受到辯論在增進個人知識、培養思維和表達能力的重要性。在剛剛過去的星期六，我校中文辯論隊亦完成了首場比賽。當日我在湖北考察，為同學聯繫當地大學，未能親身觀賽打氣，深以為憾。但我相信，這支以初中學生為骨幹的年輕隊伍，將來也會在不同的舞台上，展示自己的才華。

展望未來，我希望繼續在保良局朱敬文中學推動「文藝校園」的發展，盡力提供優質的師資和豐富的資源，以多元化的課程設計及活動，啟發學生創作潛能，深化他們的文藝素養，培育更多優秀的社會未來棟樑。

趙文浩校長（校長提供）

作者簡介：



保良局朱敬文中學趙文浩校長



中學校長，教育及文學碩士，行政長官卓越教學獎及創新教學獎得主，深信人人可教，致力在校內推動體驗式學習，同時透過寬廣的課程、多元的生涯規劃，為學生定立目標和方向，鼓勵他們展示才華，建立自信，追求卓越。

