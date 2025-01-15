余振強紀念中學AI提升學生語文能力　學生借助AI學習DSE奪39分

余振強紀念中學自2023年1月開始，開始將人工智能（AI）廣泛應用於不同科目之中，提升教與學質素，包括讓全校英文科老師利用AI準備教材。該校負責任教中二、中四及精英班英文老師楊偉傑分享，將AI應用於教學中，能針對性提升學生在文憑試英文科4份試卷的應對能力。



快速學習搭配詞 提升英文卷二寫作能力

楊老師舉例，學校會利用AI模仿卷一閱讀的不同題型，助學生掌握不同題型的解題技巧，「讓學生更熟悉DSE考法」。至於寫作和卷三聆聽及綜合能力方面，則會透過AI讓學生學習不同的同義詞、常用詞組（Collocation）和不同層次的替代詞，從而提升他們的用詞層次，豐富他們的語言表達。

此外，楊老師指，學生還可以利用AI生成句式，學習寫出一個簡潔的文章引言或結論，特別是不少同學撰寫引言時，經常重複使用特定語句，透過AI學生可學習到以其他語句表達同一意思，提升寫作技巧。

余振強紀念中學英文老師楊偉傑表示，透過人工智能（AI）的幫助，學生可以找到不同的同義詞，從而提升他們的用詞層次和多樣性。（黃浩謙攝）

腦震盪激發學生的觀點 避免意見重複

至於卷四說話能力，楊老師指考生最經常遇到的是在小組討論中各人觀點意見相同，因此日常教學會借助AI，就同一題目生成不同意見，激發學生的思考和組織能力。

豐富中文作文辭彙 針對性學寫主題句

在中文科教學方面，余振強紀念中學同樣自2023年初開始，逐步將AI應用在教學中。該校中文科科主任何潔盈表示，會鼓勵學生用AI豐富作文辭彙。

她指初中學生普遍在撰寫說明文時，經常無法寫出主題句，AI可以協助生成包含主題句的文章，只要針對學生的需要加以修改便能迅速地調整教材內容，「幫學生理解點樣去構建完整的文章結構。」

余振強紀念中學中文科科主任何潔盈表示，AI能幫助學生，但對情感細膩的東西或是心理描寫，有時會淪於空泛言之無物，因此會與學生一起討論及評價AI生成文章。（黃浩謙攝）

AI生成文章也有缺點 老師引作反面教材

此外，何主任還會要求學生使用AI先進行課前預習，提高他們的表達能力。「我們經常說描寫文要有心理描寫、有肖像描寫、有行動等等，學生向AI輸入指令生成相關詞彙及修辭手法做預習，到上堂作文時，佢哋係有意識用到自己文章中，AI這個工具畀到同學一個方法，潛移默化在考試中都可以自己寫返出來。」

不過，有時AI所生成的文章也非無缺點。何主任指，AI對情感細膩的東西或是心理描寫，有時會淪於空泛言之無物。何主任會與學生一起討論及評價AI生成文章，幫助學生辨別哪些論點具體、哪些地方需要改進逐，提升學生中文寫作技巧及能力。

余振強紀念中學同樣自2023年初開始，逐步將AI應用在中文科教學中。（余振強紀念中學提供圖片）

AI提升學習效率 DSE考獲39分入科大計量金融

AI（人工智能）未必能讓學生變得更聰明，但若能好好加以運用，卻是一樣具高效率的學習工具。余振強紀念中學畢業生林錦源，在2024年的DSE考獲39分佳績，他在數學、M1、化學及物理均考獲5**，中文及英文亦考獲5級，成功入讀科技大學計量金融理學士。

他認為AI是學習工具，可提升學習效率，並適用於任何科目，「例如英文科，以前學一個生字要先上Cambridge Dictionary（牛津字典） 睇詞性解釋同例句，再上其他網站check Collocation（搭配詞）。成個過程可能要10分鐘，但有咗AI過程可以縮短至5分鐘。所以AI對每一科都會有幫助，問題在於你點樣運用AI去提升效率。」

助理解及鞏固知識 掌握解題邏輯

在學習理科時，學生往往不明白相關概念，以往學生可能會在網上搜索答案，但往往只會找到與課程無關的資訊。林同學認為，AI可以根據學生的理解程度，提供更生動且具針對性的例子，以幫助學生在吸收階段更好地理解新概念。

AI在練習題的處理上也表現出色。林同學表示，他平日會透過操練題目以鞏固知識及概念，AI能夠清晰地列出每個解題步驟，讓他能夠看到解題過程的邏輯，從而加深對知識的理解。