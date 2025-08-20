《香港01》中華文化講座　廣彩師講解廣彩製作技藝的歷史與發展

「廣彩」是「廣州彩繪瓷器」的簡稱，是將花紋圖案畫在白瓷上的加工工序，製作過程包括畫線、上色和燒瓷等等，這項傳統中華文化技術已有三百多年歷史，並於2024年正式納入「香港非物質文化遺產代表作名錄」。思網絡總監、資深文化工作及研究者鄭敏華早前到新界西貢坑口區鄭植之中學，向學生講解廣彩的製作技術及其文化價值，讓學生認識和欣賞中國傳統工藝之美。



思網絡總監、資深文化工作及研究者鄭敏華與學生講解廣彩的製作技術及文化價值。（廖雁雄攝）

鄭敏華是資深文化工作及研究者，她對本地及中國文化有豐富認識，特別是中國書法及廣彩，數年前開始跟隨廣彩大師張錦平師傅學習廣彩。她於2004年創辦了《 SEE Magazine》，是香港首本專注於可持續發展的刊物，並成立了 SEE Network。鄭敏華多年來推展過多項社區研究、展覽及文化書籍出版，涵蓋文物保育 、藝術及環保等課題。

廣彩歷史悠久

鄭敏華自小對中國歷史有濃厚興趣，後來有幸認識大師張錦平，有緣獲收為入室弟子，啟發了她學習這項技藝的念頭，並開始正式拜師學藝，踏上廣彩創作之路。

她提到，「廣彩」的起源可追溯至清朝康熙年間，至今已有逾三百年歷史。她又進一步講解廣彩的三個基本製作步驟及所需要的工具，首先要採購白素瓷胎，即未上彩的白瓷，之後以專用毛筆及顏料繪上色彩與圖案，當中廣彩畫師會用上「枕箱」來托着手，以免手長時間半天吊，減低疲勞。最後把已上色的瓷器進行二次高溫燒烘，使色彩牢固不褪。

鄭敏華向學生講解廣彩畫師在製作廣彩時需要用到的工具和技巧。（廖雁雄攝）

談到廣彩的歷史背景，鄭敏華指出，十八世紀時歐洲商人開始大量來華經商，他們特別喜歡中國瓷器，尤其是景德鎮出產的陶瓷。由於景德鎮距離廣州甚遠，運送過程常導致損毀，成本亦隨之上升。於是，商人轉為從景德鎮購買價廉的白素瓷胎，運至廣州後再進行彩繪及燒製，形成獨具特色的「廣彩」。

學生對講座內容深感興趣，積極舉手回答問題。（廖雁雄攝）

廣彩列入非物質文化遺產

隨著時代變遷，廣彩的色彩風格亦不斷演進。鄭敏華解釋，最初主要以紅彩為主，後期逐漸吸收西洋繪畫中明暗層次和線條描繪技巧，令作品更具立體感。自1970年代起，廣彩開始使用結合水性與油性的創新顏料，使作品色彩更為細膩多變，藝術層次大幅提升。

廣彩工藝的文化價值近年漸受重視，鄭敏華表示，廣彩技術已於2024年正式列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》，象徵這門傳統技藝的歷史地位和保育價值獲得肯定。她又向同學展示多款廣彩碟作品，並介紹常見的主題紋飾與設計佈局。她指出，廣彩碟通常分為「邊」與「心」兩部分設計，碟邊多繪製對稱的幾何圖案，而碟心則以花鳥為主題，配合人物、動物、吉祥紋樣，甚或中西合璧的圖案組合，體現中華工藝的包容與創新。

鄭敏華表示，廣彩技術已於2024年正式列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》。（廖雁雄攝）

