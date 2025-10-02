《香港01》資訊素養教學講座　語文能力成最大優勢AI不能取代教師

AI人工智能已演變成現今社會不可或缺的工具，無論老師和學生，都需要掌握如何應用AI工具。《香港01》早前邀得STEM教育專家，到東莞工商總會張煌偉小學為教師舉行AI講座，與教師分享如何善用人工智能輔助教學，提升工作效率，讓師生同樣得益。



講座內容涵蓋AI工具的準確性、語言處理能力及教師在AI教學中的角色，並探討AI生成內容的偏見與幻覺問題，提醒教師需審核AI的產出，更要輔助學生正確使用AI的角色。



Prister Academy的導師Peter Ng，他重點介紹了AI（Google Gemini）在教育領域的多元應用。（陳葦慈攝）

強調AI不會取代人類 語文是未來重要能力

主持講座的是Prister Academy的導師Peter Ng，他重點介紹了AI系統在教育領域的多元應用，包括教材準備、互動課件設計、評分系統、教學計劃表自動化等。他一開首先強調「AI不會取代人類」，因為人工智能是從資料中自動學習，並根據學習到的知識進行預測、分類等任務，認為語文能力是未來工作環境的重要能力。

東莞工商總會張煌偉小學的教師對AI輔助教學深感興趣，認為可令教學更有效率。（陳葦慈攝）

之後，他分享AI系統如何可以協助教師提升工作效率、例如協助準備教材、互動教材、設計評分、填寫教學計劃等。其中最大的功能是AI可以生成互動教材，他以3D太陽系為例子，教師只需輸入簡單指令，即可生成具備互動功能的3D太陽系模型，並可加入不同的選單及星座作展示教學，內容亦可複製至HTML網頁分享給學生，而AI可按學生程度 自動生成練習題目。

教師要審核AI內容 確保予學生正確反饋

不過，吳提醒教師應避免完全依賴AI，畢竟各個學生的實際學習情況都有不同，同時為了確保教學質量，由AI生成的內容必須再三審核，如評分出現錯誤或不準確，教師亦應手動修正並給予學生正確反饋。

Prister Academy的導師Peter Ng，認為AI不能取代教師，語文能力是最大優勢。（陳葦慈攝）

人工智能日新月異，吳提及不少教師因欠缺與AI對話的技巧，便認為AI幫不了手。他認為AI指令應分為5個部分，包括角色前提、明確任務、語氣及格式、內容框架限制，以及例子支援，因為提供細緻的指令才能提升AI回覆質量。關鍵是必須事前設定AI扮演的角色、詳細描述任務內容、指定文字風格及格式、設置生成內容的範圍和提供範例協助AI理解，缺一不可。

AI可協助不同程度的教學 應視之為工具不依賴

吳之後又介紹到如何以AI 影片製作、資料蒐集、自動生成結構化文件及語言翻譯等功能。在座教師對內容均感到十分實用，亦不時提問，尤其AI生成內容的準確性與虛假資訊的幻覺問題，大家都十分關注。吳亦指出AI有時會生成虛假或錯誤資訊，故教師需審視內容，確保資訊正確，避免直接複製使用，而教師的專業就是負責最後把關，避免誤導學生。

最後，教師應視AI是輔助工具，亦要協助學生正確使用AI，針對幻覺與偏見現象深入講解，有助學生的判斷能力。吳認為如正確運用人工智能，除能提升工作效率與內容質量外，教學互動性亦可大大提高。

講座結束後講者與東莞工商總會張煌偉小學的教師合照留念，各人均認為得益不少。（陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

