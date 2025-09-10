《香港01》學校媒體素養講座　新媒體時代學生具慎明思辨才能

滑動手機屏幕，幾乎成為都市人每天不可或缺的指定動作，傳統媒體如報刊、電視，信息傳播相對集中且審核嚴格；新媒體則以即時、碎片化的信息流，以更開放的認知網絡，引發多元價值間的碰撞。《香港01》早前為大埔浸信會公立學校舉辦到校講座，由地區青年發展及公民教育委員會委員黃國健主講，以「『作者已死』：新媒體信息流與社會價值觀」為題，與學生探討新媒體對社會價值觀的影響。



「作者已死」是法國文學批評家羅蘭·巴特的著名口號，意指當作者完成了他的文本後，作者就跟這文本沒有任何關係了，只剩讀者如何解讀文本。講者在開首以「惠康廁紙標價」為例子，當作者寫下「20元廁紙」的訊息，讀者可能解讀為對物價的批判，亦可以是對生活的感慨。

講者指這是作者與讀者之間分別存在編碼與解碼的落差，「我寫的故事不等於你讀到的故事」，訊息經創作、傳播、接收、解讀等多層流程，原始意圖已經難以察覺。

地區青年發展及公民教育委員會委員黃國健主持主題為「『作者已死』：新媒體信息流與社會價值觀」的講座。（陳葦慈攝）

新媒體三大特質：強化「作者已死」效應

在傳統媒體時代，「作者已死」體現於讀者對報刊內容的個人解讀，但進入新媒體時代，碎片化切割、演算法主導傳播及即時留言反饋互動性引發意義，以上三個特質將進一步將強化「作者已死」特質。

黃國健以消委會冷氣機報告為例，報告內容由傳統的報章版面拆解為新媒體下的獨立推送，碎片化的片面內容使受眾難以窺見事件全貌。

此外曲奇（cookies）追蹤與演算法構成的隱形權力網絡，更徹底改寫傳播規則，講者即場以同一則時事新聞為例，現場不同學生收到的訊息皆有不同，系統默認「你想看什麼，媒體就提供什麼」。

互動功能則為意義增生開闢沃土。讀者透過留言參與文本再造，使每則貼文都成為集體創作的起點。當大埔公園事件在群組引發百種解讀，原始報導已在對話中變異重生。這種即時反饋的狂歡，既衝破傳統媒體的單向灌輸，也讓社會逐漸失去共同參照的文本基礎。同城居民因演算法而被分隔成平行宇宙，相近價值觀的對話日趨艱難。

媒體機構與內容製作者的角色

另外，講者亦指出媒體機構和內容製作者在新媒體信息流中有重要角色，他們通過創造吸引人的內容，引起用戶的關注和參與，從而在信息流中獲得更多的曝光和傳播。講座中以《香港01》不同部組的報道作例子，解釋新聞工作的意義、新聞道德及求真精神，包括刊登揭示社會問題的報道，引起社會大眾關注及討論。

新媒體時代中要「開眼」 具慎明思辨才能

最後，講者指出，現時市民每天面對的信息量相當於174份報紙，提醒學生在閱讀新聞資訊時應帶着審慎的態度，並建立屬於自己的資訊或知識體系，包括留意資訊來源、資訊細節的合理性，並以未畫眼珠的達摩不倒翁為喻，就如未經慎明思辨的資訊接收，唯有主動為達摩「開眼」，成為新媒體時代下的智者。

