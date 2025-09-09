《香港01》「中國風土人情」學校講座 　介紹新疆及海南風情畫卷

萬里河山孕百態風情，《香港01》早前到高雷中學，舉辦主題為「中國風土人情」的講座，由地區青年發展及公民教育委員會委員黃國健，透過實景影像與文獻資料，向學生剖析新疆與海南兩省的自然生態與人文特質，其中新疆的地域佔中國陸地面積六分之一，相當於604個香港；海南則坐擁中國最南端的熱帶海島資源，兩者形成鮮明的地理對照。



地區青年發展及公民教育委員會委員黃國健，向高雷中學學生介紹中國新疆及海南兩省的風土人情。

新疆：雪原與大地的對話

講座以阿勒泰地區四季幻變的自然奇觀揭開序幕，例如喀納斯湖月亮灣的翡翠色湖面、春季伊犁杏花溝、秋季禾木村白樺林的影像，呈現中國「百里不同風，千里不同俗」的地理特質。

其後講者聚焦於《香港01》曾實地報導的當地現代農業奇蹟，向學生介紹新疆科研團隊，如何在喀什地區鹽鹼地成功種植萬畝海水稻，年產量從初期300公斤躍升至7500噸。

喀什古城於絲綢之路上存續已經兩千年，講者與學生分享當地維吾爾族每天的開城儀式，傳承了古代西域風情。此外亦展示當地居民利用陶器飲水的民間智慧，當地人活用陶器透氣性與蒸發吸熱原理，讓盛夏時節仍可保持水溫清涼。

海南：航天科技與民俗共舞

中國南北風情畫卷各有特色，講者通過《香港01》海南創科團紀實影像，分享現場見證長征五號火箭升空現場震撼。

講者其後又通過影片，向學生分享海南傳統竹竿舞與盅盤舞的文化內涵以及海南美食淵源，例如海南的「四大名菜」文昌雞、加積鴨、和樂蟹、東山羊，並說明文昌雞飯，起源於海南島傳統白切雞技法，經南洋華人改良後形成東南亞風味的海南雞飯。

講座設有不少互動環及提問環節，以解答師生疑問，講者最後寄語他們「耳聞是虛，眼見為實」，不妨親身到國家不同地方了解風土人情。

講座設互動環節，學生均表現踴躍回答提問。

