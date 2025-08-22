《香港01》X HKtag學生講座 專家剖析 AI 時代籲善用技術迎挑戰
人工智能（AI）迅速發展並廣泛應用於各行各業，但同時帶來不同風險，例如私隱危機、詐騙訊息氾濫及衝擊就業市場等。有逾 20 年資訊科技業經驗的張詩翱，早前走進高雷中學與學生交流。張詩翱是香港科技創新促進組（HKtag）創辦人兼會長、互聯網專業協會理事，曾留學英國四年，對電訊網絡與物聯網領域有深入認識。他在講座中深入解析人工智能，為學生們揭示此技術帶來的機遇與風險。
張詩翱解釋，AI 本質是模擬人類思維的技術，能理解語言、處理資訊並作出決策，其最終目標是讓機器具備近似人類的行動能力。如今這項技術已經深刻改變全球產業格局，醫療、金融、教育、傳媒等領域都可見其身影。
生成式 AI 興起 警示「有圖不等於有真相」
談及前沿應用，他特別點出生成式 AI 的興起。這類技術在圖文影音製作上日漸普及，能生成極度逼真的內容。對此他警示學生「有圖不等於有真相」，強調查證信息來源的重要性。
風險方面，張詩翱直言 AI 可能會為職場帶來翻天覆地的轉變，特別是 AI 能夠更有效率地完成部份工作，一些傳統職位難免會被取代。他同時提醒學生要保護個人私隱，使用 AI 工具時切勿隨意上傳個人或敏感資料，以免被不法分子利用，為自己或家人帶來不必要的損失。
籲學生主動學習 AI 提升應對能力
總結時，張詩翱強調 AI 是強大的多功能工具，在多個生活場景都可以看到其應用，例如使新聞推送可以更準確地接觸到目標讀者，但同時面臨倫理問題、失業等挑戰。他建議學生主動關注 AI 發展，學習運用技術提升學業與工作效能，以積極的態度應對時代變遷。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）
WhatsApp：35828747
電話：35828747
甚麼是「我的行動承諾」加強版？
「我的行動承諾」加強版是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
「我的行動承諾」加強版（第二階段）是什麼？
「我的行動承諾」加強版（第二階段）是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育、促進學生身心健康的活動，而且不影響學校申請其他優質教育基金撥款，詳情可按此了解更多。
學校透過「我的行動承諾」加強版或「我的行動承諾」加強版（第二階段）撥款可舉辦甚麼活動？
學校可運用撥款邀請外間機構，就媒體及資訊素養、國民教育和國家安全教育、學生身心健康，為學生、家長、教師舉辦講座、工作坊、參觀具公信力傳媒機構等。《香港01》正支援學校舉辦相關活動。
「我的行動承諾」加強版與「我的行動承諾」加強版（第二階段）有何分別？
兩者均是優質教育基金項目，本港中、小學校可申請最多30萬元推行媒體及資訊素養、國民教育及國家安全教育，而第二階段撥款的資助範疇更擴闊至學生身心健康。另外，加強版的申請日期由即日起至2026年8月31日，而第二階段的申請日期則由2025年9月1日至2028年8月31日，兩個計劃的撥款不可以同期進行，詳情可按此了解更多。