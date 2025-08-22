《香港01》X HKtag學生講座　專家剖析 AI 時代籲善用技術迎挑戰

人工智能（AI）迅速發展並廣泛應用於各行各業，但同時帶來不同風險，例如私隱危機、詐騙訊息氾濫及衝擊就業市場等。有逾 20 年資訊科技業經驗的張詩翱，早前走進高雷中學與學生交流。張詩翱是香港科技創新促進組（HKtag）創辦人兼會長、互聯網專業協會理事，曾留學英國四年，對電訊網絡與物聯網領域有深入認識。他在講座中深入解析人工智能，為學生們揭示此技術帶來的機遇與風險。​



張詩翱為香港科技創新促進組（HKtag）創辦人兼會長、互聯網專業協會理事，他在講座中深入解析人工智能，為學生們揭示此技術帶來的機遇與風險。​（廖雁雄攝）

張詩翱解釋，AI 本質是模擬人類思維的技術，能理解語言、處理資訊並作出決策，其最終目標是讓機器具備近似人類的行動能力。如今這項技術已經深刻改變全球產業格局，醫療、金融、教育、傳媒等領域都可見其身影。​

生成式 AI 興起 警示「有圖不等於有真相」

談及前沿應用，他特別點出生成式 AI 的興起。這類技術在圖文影音製作上日漸普及，能生成極度逼真的內容。對此他警示學生「有圖不等於有真相」，強調查證信息來源的重要性。​

風險方面，張詩翱直言 AI 可能會為職場帶來翻天覆地的轉變，特別是 AI 能夠更有效率地完成部份工作，一些傳統職位難免會被取代。他同時提醒學生要保護個人私隱，使用 AI 工具時切勿隨意上傳個人或敏感資料，以免被不法分子利用，為自己或家人帶來不必要的損失。

張詩翱指現今大眾更依賴 AI 即時獲取答案，這意味部分傳統職位或將被取代。（廖雁雄攝）

籲學生主動學習 AI 提升應對能力

總結時，張詩翱強調 AI 是強大的多功能工具，在多個生活場景都可以看到其應用，例如使新聞推送可以更準確地接觸到目標讀者，但同時面臨倫理問題、失業等挑戰。他建議學生主動關注 AI 發展，學習運用技術提升學業與工作效能，以積極的態度應對時代變遷。

張詩翱建議學生主動關注 AI 發展，學習運用技術提升學業與工作效能。（廖雁雄攝）

